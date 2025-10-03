Селак: На слободи 109 лица која би требала да буду у затвору

03.10.2025
15:26
Коментари:6
Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак је извршио провјеру стања у казнено-поправним заводима Републике Српске, те утврдио да се 109 лица, која су правоснажно осуђена на казну затвора, налази на слободи, иако имају обавезу да ступе на извршење казне.
"На основу провјере стања утврђено је да се 109 лица, која су правоснажно осуђена на казну затвора, налази на слободи, иако имају обавезу да ступе на извршење казне. Захтијевао сам од надлежних судова и Судске полиције да се ова обавеза без одлагања реализује, јер је владавина права и поштовање закона темељ безбједности и правде у Републици Српској", изјавио је Селак.
Селак je истакао да Министарство правде у Влади Републике Српске дјелује одлучно, одговорно и у интересу грађана, нагласивши да је закон једнак за све и да нико не може бити изнад њега.
Он је поручио да ресорно министарство остаје досљедно у ставу да се закон мора поштовати и примјењивати једнако на све, без обзира на положај или статус појединца.
