Уставни суд јасан: То нема везе са виталним националним интересом

Страх Бошњака да би резултати референдума могли да тригерују институционално непоштовање одлука Суда БиХ и Кристијана Шмита нема везе с виталним националним интересом бошњачког народа, закључило је Вијеће за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске.
Прекорачење надлежности Народне скупштине у вези са садржајем референдумског питања на које су се Бошњаци жалили може бити само питање у поступку евентуалне апстрактне оцјене уставности.
Одлука Вијећа за заштиту виталног националног интереса у поступку УВ-7/25
"Вијеће је оцијенило да ови наводи Клуба делегата бошњачког народа којим се изражава бојазан и претпоставке о могућим посљедицама које резултати референдума и њихова имплементација кроз акте Народне скупштине могу имати по бошњачки народ, као и о потенцијалној дискриминацији, нису правно релевантни за питање повреде виталног националног интереса".
Одлука Суда је очекивана, кажу апеланти. Све им је неуставно – од одлуке о референдуму и измјена Закона о референдуму, преко одлука о пријевременом ступању на снагу, до самог – Уставног суда.
,,Било је за очекивати да они овакву одлуку и донесу. Будући да и само Вијеће Уставног суда ради мимо Устава и мимо Закона, јер њихов пословник о раду је антиуставан. Јер, довољно је да двоје судија кажу да нема повреде, а може петеро рећи да има повреде. Ако је ово двоје рекло да нема, сасвим је то било и очекивано о Уставног суда'', рекао је Алија Табаковић, предсједник Клуба Бошњака у Вијећу народа.
Бојазан Бошњака да ће их угрозити референдумско питање није их спријечило да се пожале Вијећу да имају бојазан и да неће учествовати у провођењу референдума, па су се Суду жалили и на то да страхују да неће бити у саставу Комисије за провођење референдума. И тај захтјев Суд им је одбио, јер, како је наведено у одлуци, Референдумска комисија нема статус јавне институције, ни органа власти, па се на њу не односе уставне одредбе о националној заступљености. С друге стране, избор чланова референдумске комисије измјенама Закона прописан је као и избор РИК-а, у складу с Изборним законом, који – гарантује заступљеност конститутивних народа.
Одлукама Вијећа за заштиту виталног националног интереса отклоњене су све препреке за провођење референдума, што значи да Скупштина на првој сљедећој сједници може именовати чланове Референдумске комисије.
"Незванично смо испред комисије већ причали да то извршимо на начин тако што ћемо свим политичким партијама у Републици Српској, односно које су у Народној скупштини Републике Српске парламентарне понудити да они предложе свог члана референдумске комисије и да на бази приједлога договоримо се о броју чланова, вјероватно ће бити непаран број чланова – нисмо још причали о томе колики ће бити", рекао је Илија Таминџија, предсједник комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске.
Посебна сједница Скупштине може се очекивати већ сљедеће седмице, а на њој ће се, осим именовања Комисије, мијењати и датум референдума. И на измјену одлуке о расписивању референдума и на одлуку о именовању може се очекивати вето Бошњачког клуба у Вијећу народа, али ни то не би требало да угрози одржавање референдума.
"Мора бити сједница Скупштине и мора се по том закону формирати референдумска комисија. Они на то могу да уложе вето, али то је исто десетак дана. Зато што ће у референдумској комсији, ево да све одма обавијестим бити и Хрвати и Бошњаци. Да не брину ништа", Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Одлука о расписивању референдума требало би да буде измијењена у дијелу који се односи на датум одржавања референдума – са 25. октобра на 23. новембар – дан када су расписани пријевремени избори за предсједника Републике. Дневни ред сљедеће посебне сједнице, поред припреме референдума, садржаваће и одлуку о именовању вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
