Добровољни пензијски фондови сигуран пут до штедње

Извор:
АТВ
03.10.2025
19:31
Коментари:0
Пензија у Републици Српској јесте сигурна, али у већини случајева, није висока. Ипак, свијест о уплати средстава за добровољну пензију и даље је на ниском нивоу.
Поред послодаваца, новац за добровољну пензију могу уплаћивати и физичка лица, без обзира јесу ли запослена или не, с тим што запослене особе могу у ову сврху издвајати дио бруто плате. Износ до 100 марака мјесечне уплате је неопорезив. У пракси то изгледа овако: Ако запослена особа уплати 100 марака за добровољну пензију на мјесечном нивоу, нето плата ће му бити умањена за 60 марака.
„Најмањи износ који који примамо на мјесечном нивоу је десет марака. Примјера ради, члан који би индивидуално желио да се укључи код нас, ако би отишао у рачуноводство предузећа у којем ради и однио тај уговор у којем је назначено да 10 марака уплаћује од бруто плате, њему би нето плата била мања за 6,10 марака“, рекао је Здравко Зечевић, извршни директор друштва за управљање "Европским добровољним пензијским фондом".
Издвајања из бруто плате за овај вид штедње нису омогућена онима који примају минималну плату. Интересовање за добровољни пензијски фонд у Српској на ниском је нивоу. Нема ни много приватних послодаваца који радницима уплаћују средства за додатну пензију. Влада Српске већ пет година за своје запослене уплаћује по 20 марака мјесечно за ову намјену, а став Синдиката управе је да би тај износ требао бити повећан.
„Имајући у виду да добровољни пензијски фонд врши улагања у капиталне инвестиције, као што су ауто-путеви, сигурно смо да је то сигурно уложен новац, који ће касније доносити и одређену добит“, рекао је БОЖО МАРИЋ, предсједник синдиката Управе Републике Српске.
Добровољна пензијска друштва у свакој европској земљи важан су друштвени и финансијски сектор. Зато је циљ Владе Републике српске да кроз измјене Закона о добровољним пензијским фондовима унаприједи пословање добровоног пензијског фонда.
„До сада су само финансијске институције могле да оснивају добровољне пензијске фондове. Ми смо сада рекли да у основном капиталу могу да учествују и физичка лица до 10 посто. Процијенили смо да има физичких лица која би била заинтересована за то да уложе свој новац у те фондове, с обзиром да је улагање у те фондове, заиста, врло сигурно улагање“, рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Нова из Европског добровољног пензијског фонда могуће је подићи са навршених 58 година живота. Уштеђена сума зависи од периода и износа уплате. Што прије почнете штедити, то ћете више новца на рачуну имати у позним годинама.
