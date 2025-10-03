Ново вршњачко насиље: Нападнут дјечак, малољетница све снимала

03.10.2025
19:39
Коментари:0
Загребачка полиција спровела је криминалистичко истраживање након што се посљедњих дана међу родитељима у Загребу почео ширити снимак напада групе малољетника на вршњака испред Трговачке средње школе.
Из полиције су саопштили да је завршено криминалистичко истраживање над четворо малољетника.
Двојицу сумњиче за кривично дјело насилничког понашања, једног сумњиче за подстицање на кривично дјело насилничког понашања, док је једна малољетница осумњичена за кривично дјело повреде приватности дјетета.
Како се додаје, утврђено је да се напад догодио у сриједу у поподневним часовима.
На подстицај једног од осумњичених малољетника, двојица осумњичених малољетника пришла су оштећеном малољетнику и издвојила га од осталих ученика.
Заједно су га вербално напали понижавајући га и упућујући му пријетње.
Један од њих га је физички напао гуменом палицом. Малољетница је то снимила мобителом, а затим снимку подијелила путем апликације за слање порука.
Љекарска помоћ оштећеном малољетнику пружена је у Клиници за дјечје болести Загреб. Утврђено је да је лакше повријеђен.
Против осумњичених малољетника Општинском кривичном државном тужилаштву за младеж у Загребу поднесен је посебан извјештај те су предати притворском надзорнику. О догађају је обавијештен и надлежна подручна канцеларија Хрватског завода за социјални рад.
"С обзиром на то да се ради о поступању у подручју заштите права и интереса дјеце, нисмо у могућности објављивати више информација о криминалистичком истраживању", напоменули су из полиције.
На снимку, која се шири међу родитељима на друштвеним мрежама, а коју Индекс није објавио због заштите идентитета дјетета, двојица малољетника препирала су се на путељку испред школе, док је око њих било више вршњака.
У једном тренутку један је ученик палицом, коју је дотад држао под јакном, другог ученика ударио по глави. Потом одбацује палицу и још га двапут удара шаком. Није се ту зауставио.
"Клекни доље", викао је нападач док је ходао за дјечаком по трави испред школе, на шта је овај пристао. Након што је дјечак клекнуо, малољетни се нападач наставио дерати на њега, а у једном се тренутку могло чути како му говори и да се "извини свим цурама".
На снимку, који траје око минуте, дјечак и даље клечи пред нападачем, а након што га је овај још једном ошамарио, удаљио се од њега и цијела је ствар тиме завршила. Нико од остале дјеце која су била присутна није реаговао, а на снимку се могу чути и подсмијеси.
На крају снимке нападнути дјечак погнуте главе одлази, док група дјечака с нападачем остаје стајати испред клупица.
