Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

03.10.2025

19:16

Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице
Фото: X/BTAnewsBG/screenshot

Веома јако невријеме изазвало је поплаве у југоисточној Бугарској и нажалост однијело три живота у Еленитеу, љетовалишту на Црном мору, саопштио је министар унутрашњих послова Данијел Митов.

Међу жртвама су и два спасиоца, један из граничне полиције и други возач трактора. Трећа жртва се утопила, услијед изненадног пораста нивоа воде.

На снимцима постављеним на друштвеним мрежама виде се бујице блата како носе аутомобиле и оштећују путеве и зграде.

''У област је послата беспилотна летјелица да би се провјерило да ли је било путника у тим возилима'', изјавио је замјеник министра унутрашњих послова Тони Тодоров на конференцији за новинаре у Софији.

У више заједница у југоисточној и сјеверозападној Бугарској проглашено је ванредно стање.

Годинама уназад еколози упозоравају и критикују градњу на обалама Црног мора, што, како кажу, повећава штету када дође до природних катастрофа, преноси Прототема.

Поплаве

Бугарска

невријеме

