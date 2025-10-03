Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

03.10.2025
Веома јако невријеме изазвало је поплаве у југоисточној Бугарској и нажалост однијело три живота у Еленитеу, љетовалишту на Црном мору, саопштио је министар унутрашњих послова Данијел Митов.
Међу жртвама су и два спасиоца, један из граничне полиције и други возач трактора. Трећа жртва се утопила, услијед изненадног пораста нивоа воде.
На снимцима постављеним на друштвеним мрежама виде се бујице блата како носе аутомобиле и оштећују путеве и зграде.
''У област је послата беспилотна летјелица да би се провјерило да ли је било путника у тим возилима'', изјавио је замјеник министра унутрашњих послова Тони Тодоров на конференцији за новинаре у Софији.
У више заједница у југоисточној и сјеверозападној Бугарској проглашено је ванредно стање.
Продължава евакуацията на хора във вилно селище Елените, видя репортер на БТА. Хората се извозват с коли на „Гранична полиция“ и МВР до кметството на Свети Влас.— Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) October 3, 2025
Осигурено е всичко необходимо за евакуираните, каза за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.https://t.co/N0KEoyesRA pic.twitter.com/zAZNdFIoji
Годинама уназад еколози упозоравају и критикују градњу на обалама Црног мора, што, како кажу, повећава штету када дође до природних катастрофа, преноси Прототема.
