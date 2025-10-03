Logo

Турски фудбалски фанови "луде" за водитељком која не постоји

03.10.2025

19:02

Коментари:

0
Турски фудбалски фанови "луде" за водитељком која не постоји
Фото: Инстаграм

Љубитељи фудбала у Турској су "полудјели" за Еyсан Аксоy, водитељком емисије о Лиги шампиона, те јој редовно на Инстаграму исказују љубав и прате помно сваки њен корак и појављивање у јавности.

Но, она има само једну "ману" - не постоји.

Еyсан Аксоy на Инстаграму прати више од 50.000 људи, а хиљаде људи јој лајкују сваку објаву.

Њен профил је креиран 5. фебруара ове године и на фотографији је написано само "Селам", а више од 3.000 људи је лајковало ту фотографију.

Свака наредна је добијала све више лајкова, а број пратилаца њеног профила се повећавао из дана у дан, но све је у суштини превара.

Наиме, непозната особа је путем АИ технологије креирала лик атрактивне женске особе, а да апсурд буде већи, чак и у опису њеног Инстаграм профила пише да је креирана уз помоћ вјештачке интелигенције, но то не спречава људе да јој пишу бројне удварачке поруке, преноси Кликс.

