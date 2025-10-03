Logo

Шта значи кад падне снијег у октобру? Наши преци су вјеровали у ова предсказања

03.10.2025

18:12

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Снијег је у регион стигао много раније него прошле године, и то десетак дана након званичног почетка јесени.

Температурни ролекостер поштено нас је изненадио, па смо преко ноћи из кратких рукава били принуђени да ускочимо у топле јакне и капуте.

Гдје нестаде михољско љето?…

Невјероватни призори стижу из различитих крајева Србије. Октобар само што је почео, а многи дијелови Србије већ су се забијелили, као да сутра почиње скијашка сезона. Копаоник је добио први сњежни покривач ове зиме, односно јесени, пахуље су украсиле и Златар, Стару планину, Голију… Негдје је снијег већ нападао до пола метра и заједно са температурама испод нуле потпуно паралисао саобраћај. А до јуче смо се сликали у купаћим костимима поред мора…

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Србија

Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје

Рекордне сњежне падавине послије 50 година, читамо у новинама и на порталима. Неочекиване вијести на почетку јесени, мора се признати. Нису се зачудили само метеоролози, који објашњавају да бијели покривач на планинама у октобру није неуобичајена појава, мада подсјећају и да је прошле године стигао касније, у другој декади новембра.

Када нас задесе овакве временске (не)прилике, често посежемо за народним вјеровањима и покушавамо да одгонетнемо шта значи када снијег падне кад му вријеме није… Ако се укаже у априлу, на примјер на Благовијести, када пахуље прекрију расцвјетале трешње и кајсије, природа опомиње људе да припазе на своје понашање и савјетује им да разријеше дилеме које их дуго муче.

Но, прољеће је другачије – то је буђење природе, поновно рађање, нови почетак, општа ренесанса. Јесен је друга прича, она доноси зрелост, завршетке, период мировања, припреме за хладне дане. С њом стижу и неке друге боје, али бијела није у тој палети. Ипак, посљедњих година, због климатских промјена и осталих глобалних проблема, и прољеће и јесен трају толико кратко да готово и немамо времена за уживање у златним крошњама и опалом лишћу које крцка под нашим ногама.

Снијег- Србија-03102025 (1)

Србија

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Шта значи када снијег падне у октобру

Према фолклорним тумачењима и народним предсказањима, октобар може бити индикатор предстојеће зиме. Ако нас у овом мјесецу изненади снијег, то значи да ће она обиловати падавинама. С друге стране, ако Михољдан (12. октобар) буде сунчан, зима пред нама вјероватно ће бити дуга и хладна.

Постоји и изрека “колико магле у октобру, толико снијега у фебруару”. Али, овог октобра смо видјели више снијега него у фебруару…

Вјерује се да сњежни октобар значи ранији долазак прољећа. Другим ријечима, што раније зима почне, раније ће и отићи. Народ каже и да “снијег што падне без гласа носи ријечи које још нису стигле”. У преводу – нешто ће се десити, јер је стигао ненајављен, пише Жена Блиц.

Када бисмо бацили поглед на метео податке из претходних деценија, дошли бисмо до закључка да се поједина вјеровања некад и обистине.

Тагови:

Снијег

narodna vjerovanja

