ТикТок алгоритам препоручује порнографију и изразито сексуалан садржај дјечијим налозима, показује ново истраживање групе за људска права.
Истраживачи су направили лажне дјечије налоге и активирали безбједносна подешавања, али су и даље примали сексуално експлицитне сугестије у претрази.
Препоручени услови претраге довели су и до експлицитних снимака пенетрирања. Из платформе поручују да су посвећени безбједном искуству, прилагођеном узрасту, те да су предузели мјере чим су сазнали за тај проблем.
На крају јула и почетком августа, истраживачи из групе Global Witness отворили су четири налога на ТикТоку претварајући се да су тринаестогодишњаци. Користили су лажне податке о рођењу и нису их питали да доставе додатне информације да би потврдили свој идентитет.
Такође су укључили "restricted mode", за који ТикТок каже да спријечава кориснике да виде "теме за одрасле, као што је... сексуално сугестиван садржај".
Без икаквих претрага, истражитељи су открили да се у одељку апликације "можда ће вам се свидјети" препоручују отворено сексуализовани термини за претрагу.
То је довело до снимака жена које симулирају мастурбацију. Други видеи приказивали су жене како откривају свој веш у јавност или и показују груди. Најекстремније су биле сцене управо секса. Ови видеи су били ембедовани у другачији, "невин" садржај, у успјешном покушају да се избјегне управљање садржајем.
Истраживачи поручују да су шокирани налазима.
"ТикТок није подбацио само у томе да дјеца приступе непримереном садржају, већ им то нуди чим отворе профиле".
Global Witness је група група која обично истражује како технологија утиче на људска права, демократију и климатске промене. Наишли су на овај проблем док су спроводили друга истраживања у априлу ове године.
Уклоњени видеи
Информисали су ТикТок, који је рекао да ће се одмах побринути за ситуацију.
Али крајем јула и почетком августа, група је поновила истраживање и поново нашла да платформа препоручује сексуално експлицитан садржај.
ТикТок је истакао да имају више од 50 функција дизајнираних како би сачували безбједност тинејџера.
"Потпуно смо посвећени обезбјеђивању безбедног искуства, одговарајућег годинама", навели су.
Додају да уклањају девет од десет видеа који крше њихове смјернице и прије него што их погледају.
Када су обавјештени о резултатима истраживања групе, изјавили су и да ће побољшати претрагу.
Дјечији кодекси
Крајем јула ове године у Великој Британији ступили су на снагу Дечији кодекси Закона о безбједности на интернету (Online Safety Act), уводећи законску обавезу заштите дјеце на мрежи.
Платформе сада морају користити "веома ефикасну проверу старости" како би спријечиле да дјеца гледају порнографски садржај. Такође, морају прилагодити своје алгоритме да блокирају садржај који подстиче самоповређивање, самоубиство или поремећаје у исхрани.
Организација Global Witness спровела је свој други истраживачки пројекат након што су Дјечији кодекси ступили на снагу.
"Сви су сагласни да дјецу треба заштитити. Сада је вријеме да регулатори учине своје", поручују истраживачи.
Током свог рада, истраживачи су такође примјетили реакције других корисника, које су биле негативне.
"Шта није у реду са овом апликацијом", питао је један од корисника, навели су.
(BBC)
