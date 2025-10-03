Logo

Жена из БиХ изгубила петоро дјеце: Њена прича слама срце

Извор:

Агенције

03.10.2025

14:29

Коментари:

0
Емина Хабибовић
Фото: Screenshot / YouTube

Емина Хабибовић из БиХ у брак је ступила тек пунољетна.

Током година родила је осморо дјеце, али судбина није била благонаклона – чак петоро њих прерано је изгубила.

Здравствени проблеми додатно су јој отежавали свакодневицу, нарочито послије операције кука. Упркос свим недаћама, Емина је оптимистична и вјерује у боље сутра.

"Таман што сам укопала два мушка дјетета, родила сам женско – које је умрло", испричала је Емина у потресној исповијести за Јутјуб канал "Татабрада", присећајући се тешких животних тренутака.

avion

Свијет

Једна особа погинула у паду авиона

Бол због губитка дјеце тешко је преточити у ријечи, али Емина о својим трагедијама говори с невјероватном снагом и достојанством. Њено прво дијете преминуло је у трећој години живота, друго са свега годину дана, док је треће живјело само двадесет дана. Упркос свему, наставила је да рађа и да се бори, иако је сваки нови губитак остављао дубоку рану.

Њене животне борбе нису се зауставиле на губитку дјеце. Супруг је прошао кроз четири операције, живио од минималне пензије и на крају преминуо од инфаркта, оставивши Емину саму да се суочава са старошћу и нарушеним здрављем. Операција кука додатно јој је отежала свакодневицу, али, како је испричала, ни данас није изгубила ведрину нити вјеру у боље дане.

Емина потиче из породице чија судбина такође носи тежину. Њена мајка, која је боловала од епилепсије, остала је удовица с двоје дјеце, а потом се удала за свог свекра, којем је родила дијете. Иако звучи несвакидашње, то је била стварност коју је Емина, заједно са својом породицом, прихватила и с којом је наставила да живи.

durakovic

Република Српска

Дураковић поднио кривичну пријаву против Прањића

"Моја мати се удала за свог свекра, имала је два сина и мене. Отхранила нас је уз много муке и патње. А онда је и мени дошла судбина да се удам. Удам се ја, а моја мама се уда за свекра. Живјели смо фино", испричала је Емина.

Један од најнеобичнијих тренутака у Еминином животу десио се када је остала трудна – истовремено када и њена мајка. Мајка је на свијет донијела дјевојчицу, а Емина је требало да се породи само петнаест дана касније.

"Каже мени мати: 'Сине, ја сам се ријешила, а како ћеш ти?', а ја јој одговорим: 'Како ми је Бог дао'. На крају је она дојила и моје дијете, јер ја нисам имала млијека", присјетила се Емина.

Ипак, ни та прича није имала срећан крај. Њена мајка је дојила унука прије сопственог дјетета, али како Емино дијете није хтјело да једе, на крају није преживјело.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

Послије смрти првог детета, Емина је сахранила још четворо. Данас има три сина, али иза ње стоји болна чињеница да је родила укупно седморо синова и једну кћерку, од којих је петоро прерано изгубила.

Упркос тешком путу, Емина Хабибовић сачувала је храброст и веру у живот. Њена судбина носи дубоке трагове бола, али и непоколебљиву снагу жене која се никада није предала.

Подијели:

Тагови:

tuga

Дјеца

Život

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

Друштво

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

3 ч

0
Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Свијет

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

3 ч

0
Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

Здравље

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

3 ч

0
Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Република Српска

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

Друштво

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

3 ч

0
Путеви Српске упутили апел возачима

Друштво

Путеви Српске упутили апел возачима

3 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

За примарну здравствену заштиту наредне године око 248 милиона КМ

4 ч

0
Почела исплата дјечијег додатка

Друштво

Почела исплата дјечијег додатка

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner