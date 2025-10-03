Logo

Почела исплата дјечијег додатка

03.10.2025

10:39

Почела исплата дјечијег додатка
Фото: АТВ

У Републици Српској данас је почела исплата дјечијег додатка за 17.098 дјеце, односно 9.955 родитеља, за шта је обезбијеђено 2.569.119 КМ, саопштено је из Јавног фонда за дјечију заштиту.

Септембарском исплатом права из система дјечије заштите обухваћено је и 3.611 породиља, корисника материнског додатка, за шта је издвојено 1.466.066 КМ.

Право на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 157 породиља, односно 119 за треће и 45 за четврто дијете, а за то је обезбијеђено 91.650 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 364.500 КМ за 720 породиља, односно 729 новорођенчади.

Исплатом за септембар за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу обезбијеђено је 294.896 КМ.

