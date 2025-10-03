Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

Извор:
Незаборавно кулинарско вече у луксузном ресторану у Стокхолму завршило се посјетом болници за више гостију.
Здравствене власти саопштавају да љекари надзиру особе које су јеле у локалу “Coco&Carmen”, смјештеном у престижној четврти Остермалм, као и да се сумња на - листериозу.
Како наводе званичници, већина гостију није у тешком стању, а нико од хоспитализованих пацијената није захтијевао интензивну његу, преноси ББЦ.
Листерија, бактерија која може да контаминира храну, ријетко изазива озбиљне инфекције, али у тежим случајевима, између осталог, може довести до сепсе.
Регионалне власти истичу да су у почетку контролом обухватили госте који су јели у ресторану између 25. и 27. септембра, а накнадно и оне који су тамо вечерали 23. и 24. септембра.
“Свима који имају симптоме попут повишене температуре, повраћања или дијареје, савјетујемо да посјете љекара”, изјавила је др Марија Естлунд, специјалиста за инфективне болести.
У саопштењу регионалних власти се упозорава да је “могуће да је велики број људи заражен”, а посебно је истакнуто да листерија представља велики ризик за труднице, старије особе и пацијенте са ослабљеним имунитетом.
До четвртка увече, 85 људи пријавило је симптоме тровања храном, путем градског система за праћење, док је око 400 особа контактирано у оквиру епидемиолошког испитивања.
Четворо обољелих развило је сепсу, али нико од њих није био у животној опасности, нити је захтијевао интензивну његу, потврдила је др Естлунд.
“Coco&Carmen” је привремено затворен док траје истрага. У саопштењу менаџмента се наводи да је ресторан увијек пролазио редовне санитарне контроле и да у потпуности сарађује са надлежним органима.
Листерија се природно налази у земљишту, води и животињама, а може се пренијети контаминираном храном, нарочито ако се она чува на ниским температурама током дужег периода.
Период инкубације може трајати од неколико дана до чак три недјеље.
