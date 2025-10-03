Logo

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

Извор:

Телеграф

03.10.2025

10:19

Коментари:

0
Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом
Фото: pexels

Незаборавно кулинарско вече у луксузном ресторану у Стокхолму завршило се посјетом болници за више гостију.

Здравствене власти саопштавају да љекари надзиру особе које су јеле у локалу “Coco&Carmen”, смјештеном у престижној четврти Остермалм, као и да се сумња на - листериозу.

667be35f6f88a ФУП

Хроника

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

"Уколико имате ове симптоме..."

Како наводе званичници, већина гостију није у тешком стању, а нико од хоспитализованих пацијената није захтијевао интензивну његу, преноси ББЦ.

Листерија, бактерија која може да контаминира храну, ријетко изазива озбиљне инфекције, али у тежим случајевима, између осталог, може довести до сепсе.

Регионалне власти истичу да су у почетку контролом обухватили госте који су јели у ресторану између 25. и 27. септембра, а накнадно и оне који су тамо вечерали 23. и 24. септембра.

“Свима који имају симптоме попут повишене температуре, повраћања или дијареје, савјетујемо да посјете љекара”, изјавила је др Марија Естлунд, специјалиста за инфективне болести.

ključevi

Србија

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

Листерија ризична за труднице и старије

У саопштењу регионалних власти се упозорава да је “могуће да је велики број људи заражен”, а посебно је истакнуто да листерија представља велики ризик за труднице, старије особе и пацијенте са ослабљеним имунитетом.

До четвртка увече, 85 људи пријавило је симптоме тровања храном, путем градског система за праћење, док је око 400 особа контактирано у оквиру епидемиолошког испитивања.

Четворо обољелих развило је сепсу, али нико од њих није био у животној опасности, нити је захтијевао интензивну његу, потврдила је др Естлунд.

Познати ресторан привремено затворен

“Coco&Carmen” је привремено затворен док траје истрага. У саопштењу менаџмента се наводи да је ресторан увијек пролазио редовне санитарне контроле и да у потпуности сарађује са надлежним органима.

Инди Арадиновић

Сцена

Инди умало умрла послије операције

Листерија се природно налази у земљишту, води и животињама, а може се пренијети контаминираном храном, нарочито ако се она чува на ниским температурама током дужег периода.

Период инкубације може трајати од неколико дана до чак три недјеље.

Подијели:

Тагови:

ресторан

тровање храном

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тениски рекет

Тенис

Познати тенисер гађао публику рекетом: Хаос на мечу!

30 мин

0
Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

БиХ

Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

31 мин

0
Снијег на Јахорини

Друштво

На Јахорини 30 центиметара снијега

35 мин

0
Andjelka Kuzmic Ministar

Градови и општине

Кузмић: За пет година за подстицаје у Добоју исплаћено око 10,5 милиона КМ

36 мин

0

Више из рубрике

Терористички напад у Манчестеру

Свијет

Позната имена убијених у нападу на синагогу у Манчестер

1 ч

0
Пожар Лос Анђелес експлозија

Свијет

Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

2 ч

0
Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

Свијет

Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

2 ч

0
Синагога Манчестер напад

Свијет

Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner