Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

Велики пожар избио је синоћ у Шевроновој рафинерији у Ел Сегунду, у близини Лос Анђелеса, пренијели су локални медији.
Узрок инцидента за сада није познат, навео је "Лос Анђелес Тајмс".
Телевизија ЦБС пренијела је да су се ватрогасци и полиција брзо упутили на лице мјеста након пријава о експлозији.
Полиција у Ел Сегунду саопштила је да нема информација о повријеђенима нити о евакуацијама.
