Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

Извор:

Танјуг

03.10.2025

08:18

Пожар Лос Анђелес експлозија
Фото: Танјуг/АП

Велики пожар избио је синоћ у Шевроновој рафинерији у Ел Сегунду, у близини Лос Анђелеса, пренијели су локални медији.

Узрок инцидента за сада није познат, навео је "Лос Анђелес Тајмс".

Телевизија ЦБС пренијела је да су се ватрогасци и полиција брзо упутили на лице мјеста након пријава о експлозији.

Полиција у Ел Сегунду саопштила је да нема информација о повријеђенима нити о евакуацијама.

