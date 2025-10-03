Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде

03.10.2025
07:07
Радник из Босне и Херцеговине повријеђен је када је током извођења грађевинских радова упао у јаму.
Како преносе медији, до инцидента је дошло нешто послије поднева, на градилишту у округу Штајер-Ланд, у Горњој Аустрији.
То је потврдила и полиција Горње Аустрије у свом саопштењу:
“Данас је око 13 часова дошло до незгоде на раду у округу Штајер-Ланд када је 43-годишњи радник из Босне и Херцеговине упао у јаму. Наиме, претпоставља се да је радник стајао на ивици јаме када га је закачио задњи дио багера, који се изненада заокренуо и гурнуо радника у јаму дубоку три метра. Одмах му је на лицу мјеста указана медицинска помоћ, а затим је пребачен у болницу Пирн-Ајзенвурцен у Штајеру”, стоји у саопштењу полиције.
Медији преносе да није утврђен степен повреда, али да се ради о тежој повреди.
