Пуцњава у центру Атине, има рањених

Извор:
Танјуг
03.10.2025
07:01
Коментари:0
Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос догодила у центру Атине, на Тргу Агиос Константинос у Омонији.
Према извјештају ЕРТ-а, двије особе су отвориле ватру и лакше раниле у раме страног држављанина који је шетао тргом у близини Омоније.
Свијет
Трамп одлучио: САД је у рату са нарко-картелима
Повријеђена особа је превезена у болницу, док је полиција покренула потрагу за починиоцима оружаног напада.
Свијет
3 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму