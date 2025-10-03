Logo

Пуцњава у центру Атине, има рањених

Извор:

Танјуг

03.10.2025

07:01

Коментари:

0
Пуцњава у центру Атине, има рањених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Једна особа је рањена у пуцњави која се јутрос догодила у центру Атине, на Тргу Агиос Константинос у Омонији.

Према извјештају ЕРТ-а, двије особе су отвориле ватру и лакше раниле у раме страног држављанина који је шетао тргом у близини Омоније.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп одлучио: САД је у рату са нарко-картелима

Повријеђена особа је превезена у болницу, док је полиција покренула потрагу за починиоцима оружаног напада.

Подијели:

Тагови:

Грчка

Atina

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес задрмао БиХ, осјетио се и у Бањалуци

Друштво

Земљотрес задрмао БиХ, осјетио се и у Бањалуци

10 ч

0
Остаје жал: Звезда поражена од Порта

Фудбал

Остаје жал: Звезда поражена од Порта

11 ч

0
Звезда поражена у Минхену

Кошарка

Звезда поражена у Минхену

11 ч

0
Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

Кошарка

Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

11 ч

0

Више из рубрике

Трамп одлучио: САД је у рату са нарко-картелима

Свијет

Трамп одлучио: САД је у рату са нарко-картелима

3 ч

0
Укључио се и Египат: Могу ли да "наговоре" Хамас?

Свијет

Укључио се и Египат: Могу ли да "наговоре" Хамас?

13 ч

0
Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

Свијет

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

13 ч

0
Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

Свијет

Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner