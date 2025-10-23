Мађари пријављени полицији због сумњивог понашања

23.10.2025
17:01
Коментари:0
У Бановићима је грађанин пријавио полицији двојицу мађарских држављана Г.Б. (73) и Ј.Г. (63) јер су се сумњиво понашали, те их провјерава Обавјештајно-безбједносна агенција (ОБА).
Из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона су навели да су поступили по пријави грађанина који је јуче, 22. октобра пријавио сумњиво понашање двојице непознатих мушкараца у једној од градских улица у Бановићима, преносе Независне.
"Провјером на терену утврђено је да се ради о држављанима Мађарске, Г.Б. (1952) и Ј.Г. (1962), који су према властитим наводима у БиХ ушли 20. октобра. О случају је обавијештена Служба за послове са странцима – Теренски центар Тузла, ради предузимања даљњих мјера и радњи из њихове надлежности", навели су из полиције.
Јелена Миовчић, портпарол Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) навела је да су упознати са овим догађајем, те да поступају и врше провјере.
"Уколико се утврди да постоје елементи који указују на евентуално почињење кривичног дјела ми ћемо се укључити. У овој фази, активно нисмо укључени, али смо упознати с предметним догађајем. Проводимо мјере и радње из своје надлежности", додала је Миовчићева.
