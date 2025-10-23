Logo

Несвакидашња саобраћајна несрећа, комби усмртио кобилу

Извор:

Курир

23.10.2025

13:35

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Несвакидашња саобраћајна незгода догодила се на путу између Кикинде и Мокрина када је комби ударио у кобилу која се нашла на путу.

Како се кобила у цик зоре нашла насред пута, неких осам километара од дворишта својих газда ни њима није јасно јер је, кажу, била везана.

- Јутрос око 6:30 сати јавили су нам да коњ трчи из правца Кикинде према Мокрину. Син и ја сјели смо у ауто и упутили се ка Мокрину. Кад смо стигли до овог мјеста, имали смо шта и да видимо. Нејасно је како је кобила стигла до овог мјеста, јер никада раније није бјежала. У дворишту имамо и пастува. Полицијска патрола је изашла на лице мјеста. Обављен је увиђај, а цијели случај тек треба да добије судски епилог - испричао је за Курир Стеван Сивчев из Кикинде.

У кикиндској полицији кажу да им је саобраћајна незгода пријављена око 7 часова.

631c8ca3da06c princ carls

Свијет

Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом

- Утврђено је да је возач комбија „фијат дукато“, кикиндских регистарских ознака, налетио на коња и усмртио га. Против власника животиње биће поднесена одговарајућа прекршајна пријава. Осим страдалог коња, нема других повређених у овој саобраћајној незгоди - речено нам је у полицији.

Обично у оваквим саобраћајним незгодама на овдашњим путевима страдају пси, мачке и дивље животиње, попут срна, лисица и зечева, ређе дивљих свиња, али се овакав случај не памти.

Подијели:

Тагови:

konj

nesreća

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Osnovni sud Brčko

Хроника

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

3 ч

0
Шумокрадица пао у акцији "Козара"

Хроника

Шумокрадица пао у акцији "Козара"

4 ч

1
Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

Хроника

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

4 ч

0
Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

Хроника

Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

У Њемачкој најављују ''зиму вијека'': Шта стоји иза тога?

14

57

Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

14

51

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

14

38

"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

14

35

Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner