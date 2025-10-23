Несвакидашња саобраћајна несрећа, комби усмртио кобилу

Извор:
Курир
23.10.2025
13:35
Коментари:0
Несвакидашња саобраћајна незгода догодила се на путу између Кикинде и Мокрина када је комби ударио у кобилу која се нашла на путу.
Како се кобила у цик зоре нашла насред пута, неких осам километара од дворишта својих газда ни њима није јасно јер је, кажу, била везана.
- Јутрос око 6:30 сати јавили су нам да коњ трчи из правца Кикинде према Мокрину. Син и ја сјели смо у ауто и упутили се ка Мокрину. Кад смо стигли до овог мјеста, имали смо шта и да видимо. Нејасно је како је кобила стигла до овог мјеста, јер никада раније није бјежала. У дворишту имамо и пастува. Полицијска патрола је изашла на лице мјеста. Обављен је увиђај, а цијели случај тек треба да добије судски епилог - испричао је за Курир Стеван Сивчев из Кикинде.
У кикиндској полицији кажу да им је саобраћајна незгода пријављена око 7 часова.
Свијет
Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом
- Утврђено је да је возач комбија „фијат дукато“, кикиндских регистарских ознака, налетио на коња и усмртио га. Против власника животиње биће поднесена одговарајућа прекршајна пријава. Осим страдалог коња, нема других повређених у овој саобраћајној незгоди - речено нам је у полицији.
Обично у оваквим саобраћајним незгодама на овдашњим путевима страдају пси, мачке и дивље животиње, попут срна, лисица и зечева, ређе дивљих свиња, али се овакав случај не памти.
Најновије
Најчитаније
15
03
14
57
14
51
14
38
14
35
Тренутно на програму