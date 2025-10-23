Logo

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

Аутор:

Огњен Матавуљ

23.10.2025

11:51

Коментари:

0
Osnovni sud Brčko
Фото: АТВ

Ермин Решидовић (37) из Сарајева осуђен је у Основном суду у Брчком на пет и по година затвора због пљачке пословнице ”Лутрије БиХ” у августу 2019. године.

Решидовић је неправоснажно оглашен кривим да је починио кривично дјело разбојништво. Пљачка се догодила 28. августа 2019. године у пословници ”Лутрије БиХ” која се налази у улици Булевар мира у Брчком када је маскирани разбојник, уз пријетњу пиштољем од раднице украо пазар у износу од 903 КМ.

”У првостепеном поступку Тужилаштво Брчко дистрикта је успјело доказати да је Ермин Р. извршио разбојништво због чега је осуђен на казну од пет година и шест мјесеци затвора”, саошптило је брчанско тужилаштво.

Заједно са Решидовићем оптужницом је обухваћен и Елдин Кадрић (33) из Сарајева, против кога је поступак и даље у току.

”С обзиром на то да је један од починилаца овог кривичног дјела био недоступан дужи временски период, дошло је до раздвајања кривичних поступака у односу на напријед именована лица, те је првостепени кривични поступак против оптуженог Елдина К. (38) из Сарајева још увијек у току пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ”, наводе у тужилаштву.

Према оптужници Кадрић је први ушао у пословницу ”Лутрије”, претварајући се да је играч, а све с циљем да извиди стање у објекту. Потом је мобилним телефоном обавијестио Решидовића како је стање. Сумња се да је Решидовић након тога наоружан и маскиран ушао у објекат и уз пријетњу и повике од раднице украо новац.

Подијели:

Тагови:

razbojništvo

Пљачка

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шумокрадица пао у акцији "Козара"

Хроника

Шумокрадица пао у акцији "Козара"

1 ч

1
Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

Хроника

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

1 ч

0
Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

Хроника

Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

2 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

11

43

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner