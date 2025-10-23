Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

Аутор:Огњен Матавуљ
23.10.2025
11:51
Коментари:0
Ермин Решидовић (37) из Сарајева осуђен је у Основном суду у Брчком на пет и по година затвора због пљачке пословнице ”Лутрије БиХ” у августу 2019. године.
Решидовић је неправоснажно оглашен кривим да је починио кривично дјело разбојништво. Пљачка се догодила 28. августа 2019. године у пословници ”Лутрије БиХ” која се налази у улици Булевар мира у Брчком када је маскирани разбојник, уз пријетњу пиштољем од раднице украо пазар у износу од 903 КМ.
”У првостепеном поступку Тужилаштво Брчко дистрикта је успјело доказати да је Ермин Р. извршио разбојништво због чега је осуђен на казну од пет година и шест мјесеци затвора”, саошптило је брчанско тужилаштво.
Заједно са Решидовићем оптужницом је обухваћен и Елдин Кадрић (33) из Сарајева, против кога је поступак и даље у току.
”С обзиром на то да је један од починилаца овог кривичног дјела био недоступан дужи временски период, дошло је до раздвајања кривичних поступака у односу на напријед именована лица, те је првостепени кривични поступак против оптуженог Елдина К. (38) из Сарајева још увијек у току пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ”, наводе у тужилаштву.
Према оптужници Кадрић је први ушао у пословницу ”Лутрије”, претварајући се да је играч, а све с циљем да извиди стање у објекту. Потом је мобилним телефоном обавијестио Решидовића како је стање. Сумња се да је Решидовић након тога наоружан и маскиран ушао у објекат и уз пријетњу и повике од раднице украо новац.
Најновије
Најчитаније
12
03
12
00
11
52
11
51
11
43
Тренутно на програму