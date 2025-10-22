Logo

Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

Извор:

Аваз

22.10.2025

21:57

Коментари:

0
Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Портпаролка Управе полиције МУП-а ХНК Илијана Милош потврдила је да је Амир Пашић Фаћо ухапшен на подручју Полицијске управе Мостар, односно Полицијске станице Мостар Сјевер.

Према незваничним информацијама "Аваза", ухапшен је у мјесту Потоци око 21 сат.

амир пашић фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

- Слободе је лишен по брзојавци ПУ Центар МУП-а КС чијим ће полицијским службеницима бити предат у даљњу надлежност и поступање - рекла је Милош за "Аваз".

Подијели:

Тагови:

хапшење

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке

Наука и технологија

ТикТок туторијали крију опасност: Шире малвер који краде лозинке

1 ч

0
Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

Република Српска

Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

1 ч

0
Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици

Друштво

Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици

1 ч

0
Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

1 ч

0
Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

Хроника

Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

4 ч

0
Priština Kosovo

Хроника

У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

4 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner