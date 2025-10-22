Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

Извор:
Аваз
22.10.2025
21:57
Портпаролка Управе полиције МУП-а ХНК Илијана Милош потврдила је да је Амир Пашић Фаћо ухапшен на подручју Полицијске управе Мостар, односно Полицијске станице Мостар Сјевер.
Према незваничним информацијама "Аваза", ухапшен је у мјесту Потоци око 21 сат.
Ухапшен Амир Пашић Фаћо
- Слободе је лишен по брзојавци ПУ Центар МУП-а КС чијим ће полицијским службеницима бити предат у даљњу надлежност и поступање - рекла је Милош за "Аваз".
