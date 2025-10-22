Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

Извор:
СРНА
22.10.2025
21:34
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је трибина у Бијељини била веома посјећена јер људи заслужују одговоре, нагласивши да је важно да постоји повјерење у институције.
"Очекивано, веома посјећена трибина у Бијељини. Људи очекују и заслужују одговоре, али и показују изузетну зрелост и разумијевање тренутне ситуације", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да је важно да постоји повјерење у институције и спремност да једни друге увијек саслушамо.
Друштво
Сутра су Свети мученици Евлампија и Евлампије: Обавезно изговорите ово за мир у породици
"Веома сам задовољна и одзивом и подршком. Настављамо даље. Живјела Република Српска", објавила је Цвијановићева на Иксу.
Јавној трибини "Разговор са предсједником" присуствовали су предсједник Милорад Додик, премијер Саво Минић, као и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, који је и професор уставног права.
Очекивано, веома посјећена трибина у Бијељини. Људи очекују и заслужују одговоре, али и показују изузетну зрелост и разумијевање тренутне ситуације. Важно је да постоји повјерење у институције и спремност да једни друге увијек саслушамо. Веома сам задовољна и одзивом и подршком.… pic.twitter.com/d43dQleuMy— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 22, 2025
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
52
22
45
22
43
22
40
Тренутно на програму