Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

СРНА

22.10.2025

21:34

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је трибина у Бијељини била веома посјећена јер људи заслужују одговоре, нагласивши да је важно да постоји повјерење у институције.

"Очекивано, веома посјећена трибина у Бијељини. Људи очекују и заслужују одговоре, али и показују изузетну зрелост и разумијевање тренутне ситуације", навела је Цвијановићева.

Она је истакла да је важно да постоји повјерење у институције и спремност да једни друге увијек саслушамо.

"Веома сам задовољна и одзивом и подршком. Настављамо даље. Живјела Република Српска", објавила је Цвијановићева на Иксу.

Јавној трибини "Разговор са предсједником" присуствовали су предсједник Милорад Додик, премијер Саво Минић, као и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, који је и професор уставног права.

Жељка Цвијановић

