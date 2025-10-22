"Интензивирати радове на свим дионицама ауто-пута"

Аутор:Инес Ђанковић
22.10.2025
19:13
Коментари:0
Став јединствен: посао треба убрзати и трасу што прије завршити. 250 радника гради више објеката: 10 мостова, три надвожњака, два подвожњака, двије петље...
"Тренутно се изводе радови на изградњи насипа на четири нападна мјеста дуж цијеле трасе ауто-пута…У току је израда армиранобетонских шипова", рекао је представник извођача радова "Интеграл инжињеринга" Томислав Миљевић.
План је да до средине наредне године буде изграђена петља у насељу Бродац на дионици ауто-пута Бијељина-Рача. Првобитно није била планирана,али биће испоштован оправдан захтјев становника тог насеља, каже в.д. директора Аутопутева.
"Она се налази негде је од Моста на Рачи неких на седам, осам километара. Ми ћемо радити ту петљу. И у наредном периоду ћемо појачати активности да саградимо прво ову дионицу", истакао је в.д. директора ЈП "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић.
Вишковић је навео и план да до половине идуће године буде изграђена дионица Рача-Бијељина, када и Србија планира да отвори дио пута од Кузмина ка Рачи. Али ту не треба стати него интензивније градити све дионице и што прије спојити ауто пут Бањалука -Београд.
"Из тог разлога интензивно ће се тражити фонда који ће финансирати преосталу дионицу од Добоја према Вукосављу, а ово све друго што смо већ започели да радимо, да интензивирамо радове како би на употребу суграђанима, грађанима Републике Српске, што прије предали комплетну трасу ауто-пута", изјавио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Проблем је некомплетна документацијаa и грађевинска дозвола за цијелу трасу од Раче до Бијељине. Премијер Српске обећава да ће пратити сваки центиметар изградње.
"Ово су договорила два предсједника Србије И РС. Ми знамо да смо у рату бранили овај коридор и веза према Србији нам је круцијална, осим економског дијела који постоји. Овај ауто-пут има веома велики, историјски, емотивни и сваки други значај", изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Предсједник Српске Милорад Додик је истакао да Српска никада неће заборавити то што је Србија преузела на себе изградњу моста преко Саве на ауто-путу Рача-Кузмин.
"Одлучили смо да у моменту када Србија до септембра идуће године заврши трасу ауто-пута до Кузмина, ми учинимо све да изградимо седам-осам километара ауто-пута од моста на Рачи до петље која се гради у Броцу", најавио је предсједник републике Српске Милорад Додик.
За пројекат биће издвојено укупно 258 милиона КМ, плус ПДВ. До сада је исплаћено око 120 милиона КМ, а тај износ су по пола платиле Република Српска и Србија.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму