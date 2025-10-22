Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

Извор:
СРНА
22.10.2025
19:00
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да се константно иде према Републици Српској да се осујете њени планови, али да је она стварала и има пријатељства на међународној сцени.
Цвијановићева је навела да су та пријатељства, између осталог, и са Мађарском Русијом, а ствари су почеле да се мијењају и доласком нове америчке администрације.
- Када су били избори у Америци жељели смо да допринисемо да и тамо дође промјена и успјели смо у покушају и задовољни смо што је то администрација Доналда Трампа у коју имамо повјерење - рекла је Цвијановићева на јавној трибини "Разговор са предсједником" у Бијељини.
Она је навела да је ово вријеме гдје се преслагују међународни односи и праве нова партнерства.
- Никада у међународним односима не можете имати превелика очекивања. У међународним односима преовладавају интересна партнерства - навела је Цвијановићева.
Она је додала да Српска предано ради на стварању нових пријатељстава.
Напоменула је да је Република Српска гурана у статус неједнакости под плаштом "сви сте једнаки".
- Мислим да долази вријеме када ће се моћи показати и да Српска има адекватне одговоре - рекла је Цвијановићева.
