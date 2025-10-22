Logo

Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

СРНА

22.10.2025

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да се константно иде према Републици Српској да се осујете њени планови, али да је она стварала и има пријатељства на међународној сцени.

Цвијановићева је навела да су та пријатељства, између осталог, и са Мађарском Русијом, а ствари су почеле да се мијењају и доласком нове америчке администрације.

- Када су били избори у Америци жељели смо да допринисемо да и тамо дође промјена и успјели смо у покушају и задовољни смо што је то администрација Доналда Трампа у коју имамо повјерење - рекла је Цвијановићева на јавној трибини "Разговор са предсједником" у Бијељини.

Она је навела да је ово вријеме гдје се преслагују међународни односи и праве нова партнерства.

- Никада у међународним односима не можете имати превелика очекивања. У међународним односима преовладавају интересна партнерства - навела је Цвијановићева.

Она је додала да Српска предано ради на стварању нових пријатељстава.

Напоменула је да је Република Српска гурана у статус неједнакости под плаштом "сви сте једнаки".

- Мислим да долази вријеме када ће се моћи показати и да Српска има адекватне одговоре - рекла је Цвијановићева.

