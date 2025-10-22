Logo

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске успјешно ради на институционалној одбрани Српске и та борба је у финишу, рекао је премијер Саво Минић.

- Правимо политику да Република Српска изађе као побједник послије 30 година урушавања од свих који су покушали да нам отму имовину и све остало", рекао је Минић на јавној трибини "Разговор са предсједником - која се одржава у Бијељини.

Милорад Додик-04092025

Република Српска

Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине

Истакао је да власт у Српској поступа одговорно, као и да су раније тако радили када су доносили законе којима су сачували њену имовину, те поменуо закон о шумама.

Он је окупљене упознао да грађани, физичка лица, на депозиту имају један буџет, преко пет милијарди КМ, те указао да се мора осигурати већи проток новца.

Навео је да ће ускоро бити заказана сједница Народне скупштине јер треба усвојити сет закона.

будимир додик путин

Република Српска

Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

Минић је додао да постоји могућност да први пут буде усаглашена цијена рада.

- Задатак који смо дали за првих 100 дана Владе сваки дан контролишемо - рекао је Минић.

