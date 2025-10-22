Logo

Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине

22.10.2025

18:30

Милорад Додик
Фото: Срна

СНСД је на прошлим локалним изборима добио политичку подршку у Бијељини и управља скупштинском већином у граду, у настојању да иницира и побољша рјешавање комуналних, инфраструктурних и других важних питања за грађане, истакао је предсједник Милорад Додик.

- У историји Бијељине СНСД ће остати уписан као онај ко је ријешио најважније комуналне и инфраструктурне проблеме, као што су изградња канала који је омогућио каснију изградњу канализације. Изградили смо болницу, која је једна од најбоље организованих здравствених установа у Републици Српској - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

будимир додик путин

Република Српска

Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

Истакао је да ће СНСД упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине у свим наредним изборним процесима.

- Честитам Бојану Савићу који је поново изабран за предсједника Градског одбора СНСД-а, као и свима који су изабрани у органе странке на данашњој изборној конференцији - навео је Додик.

