Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач

22.10.2025
18:15
Коментари:0
Возач камиона из БиХ погинуо у Италији. Наиме, ријеч је о Амиру Ручићу (46), возачу камиона из Бановића, који је погинуо у италијанском мјесту Борго Валсугана, у околини Трента.
Како наводи страница Теретњаци.ба Ручић је страдао док је радио у фабрици “Acciaierie Venete”, а несрећа се догодила приликом истовара материјала.
Република Српска
Додик: Долази вријеме за Републику Српску
– Током затварања задњег дијела приколице, утоваривач је маневрисао уназад и том приликом, несретним случајем, притиснуо Амира уз приколицу. Нажалост, Амир је преминуо на лицу мјеста – стоји у објави на фејсбуку.
Вијест о погибији возача потврђена је и италијанским медијима, а до несреће је дошло јутрос (22. октобра).
Агенција АНСА је јавила како је возач камиона радио за словеначку компанију која снабдијева челичану жељезним материјалима.
Према медијским извјештајима Хитна помоћ, полиција и ватрогасци брзо су стигли на мјесто догађаја.
Хроника
У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине
Упркос њиховим напорима живот возача није било могуће спасити.
Истрага је у току како би се утврдиле све околности ове несреће.
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму