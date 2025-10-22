Logo

Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач

22.10.2025

18:15

Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач
Фото: Pixabay

Возач камиона из БиХ погинуо у Италији. Наиме, ријеч је о Амиру Ручићу (46), возачу камиона из Бановића, који је погинуо у италијанском мјесту Борго Валсугана, у околини Трента.

Како наводи страница Теретњаци.ба Ручић је страдао док је радио у фабрици “Acciaierie Venete”, а несрећа се догодила приликом истовара материјала.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Долази вријеме за Републику Српску

– Током затварања задњег дијела приколице, утоваривач је маневрисао уназад и том приликом, несретним случајем, притиснуо Амира уз приколицу. Нажалост, Амир је преминуо на лицу мјеста – стоји у објави на фејсбуку.

Вијест о погибији возача потврђена је и италијанским медијима, а до несреће је дошло јутрос (22. октобра).

Агенција АНСА је јавила како је возач камиона радио за словеначку компанију која снабдијева челичану жељезним материјалима.

Према медијским извјештајима Хитна помоћ, полиција и ватрогасци брзо су стигли на мјесто догађаја.

ilu-priština-kosovo-28082025

Хроника

У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

Упркос њиховим напорима живот возача није било могуће спасити.

Истрага је у току како би се утврдиле све околности ове несреће.

Коментари (0)
