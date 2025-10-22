Logo

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

Извор:

СРНА

22.10.2025

17:44

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа
Фото: Pexels.com

Холандија ће уништити око 161.000 пилића на фарми живине у централно-источном региону након што је откривен птичји грип, саопштила је Влада.

У саопштењу је наведедно да је на снази забрана транспорта у радијусу од 10 километара од фарме у којој је вирус регистрован.

ruza smrt in memoriam

Кошарка

Преминуо легендарни кошаркаш

У том радијусу налази се још 26 фарми живине.

Холандско Министарство пољопривреде је прошле седмице наредило локалним фармама живине да птице држе унутра, а такође ја забранило и изложбе птица.

Холандија

pilići

Ptičiji grip

