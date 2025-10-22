Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Извор:
Курир
22.10.2025
16:34
Двије особе су повријеђене када се мањи авион спустио на фудбалски терен и ударио у жену која се ту случајно нашла у погрешном тренутку.
Инцидент се догодио у уторак у Лонг Бичу у америчкој савезној држави Калифорнији.
Ватрогасна служба Лонг Бича саопштила је да се авион срушио синоћ око 16.00 по локалном времену.
Ватрогасци су успели да извуку старијег мушкарца из авиона и пребаце га у болницу, док је жена, која се шетала парком, гдје су фудбалски терени, такође повријеђена.
Свијет
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси
Власти су саопштиле да је мали авион био приземљен, без точкова, када су стигли на мјесто несреће.
"Труп авиона био је нетакнут. Приликом слијетања, авион је ударио пјешака у парку. Наше јединице су помогле у извлачењу пилота, старијег мушкарца, из авиона и превезле га колима хитне помоћи у локалну болницу", наводи се у саопштењу, пише Курир.
Emergency Belly Landing: Small Plane Crashes on Soccer Field in Long Beach— NewsEra (@NewsEra_) October 22, 2025
In a startling incident on Tuesday afternoon in Long Beach (Heartwell Park), a small plane made an emergency landing on a soccer field, striking a woman. The aircraft, believed to have suffered landing… pic.twitter.com/nFSuMOSySi
