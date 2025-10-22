Logo

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Извор:

Курир

22.10.2025

16:34

Коментари:

0
Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен
Фото: Printscreen/X/NewsEra

Двије особе су повријеђене када се мањи авион спустио на фудбалски терен и ударио у жену која се ту случајно нашла у погрешном тренутку.

Инцидент се догодио у уторак у Лонг Бичу у америчкој савезној држави Калифорнији.

Ватрогасна служба Лонг Бича саопштила је да се авион срушио синоћ око 16.00 по локалном времену.

Ватрогасци су успели да извуку старијег мушкарца из авиона и пребаце га у болницу, док је жена, која се шетала парком, гдје су фудбалски терени, такође повријеђена.

hitna pomoc

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Власти су саопштиле да је мали авион био приземљен, без точкова, када су стигли на мјесто несреће.

"Труп авиона био је нетакнут. Приликом слијетања, авион је ударио пјешака у парку. Наше јединице су помогле у извлачењу пилота, старијег мушкарца, из авиона и превезле га колима хитне помоћи у локалну болницу", наводи се у саопштењу, пише Курир.

Подијели:

Тагови:

avion

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоше навике које вам одузимају енергију

Здравље

Лоше навике које вам одузимају енергију

3 ч

0
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге

3 ч

0

Више из рубрике

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Лувр поново отворен за посјетиоце

Свијет

Лувр поново отворен за посјетиоце

4 ч

0
Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

Свијет

Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner