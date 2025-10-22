Лоше навике које вам одузимају енергију

Извор:
Љепота и здравље
22.10.2025
16:34
Коментари:0
Хроничан осјећај умора и исцрпљености често је резултат свакодневних навика које потајно исцрпљују вашу енергију.
То могу бити мали поступци које свакодневно радите, попут избјегавања вјежбања или сталног провјеравања е-маилова, који негативно утичу на вашу продуктивност и опште здравље.
Свијет
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси
Ево неколико лоших навика које вас могу исцрпити те савјети како да се ослободите тог умора и поново се осјећате енергично:
Редовно вјежбање је кључно за јачање тијела и побољшање издржљивости, а осим тога позитивно утиче на циркулацију и здравље коже. Само 20 минута тјелесне активности неколико пута седмично може значајно подићи ниво енергије. Умјесто да се излежавате након напорног дана, покушајте се барем присилити на брзу шетњу.
Веома мала дехидрација, попут губитка 2% течности, може озбиљно смањити ниво ваше енергије. Дехидрација повећава густоћу крви, што омета нормалан рад срца и смањује проток кисеоника и храњивих материја до мишића и органа. Пијење довољне количине воде током дана може вас значајно оснажити.
Хроника
У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге
Низак ниво жељеза може изазвати умор, раздражљивост и пад концентрације. Намирнице попут граха, тофуа, јаја, тамнозеленог поврћа и маслаца од кикирикија богате су жељезом. Препоручује се да их комбинујете с храном богатом витамином Ц, који побољшава апсорпцију жељеза.
Прекомјерно угађање другима може исцрпити вашу енергију и створити осјећај огорчености и фрустрације. Научите рећи “не” кад је то потребно, вјежбајући то у приватном окружењу, као што је ваш дом или аутомобил. Тиме ћете се ослободити стреса и бити у могућности да поставите здравије границе с другима.
Република Српска
Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању
Стална интеракција с електронским уређајима, попут паметних телефона, рачунара и таблета, може пореметити ваш биоритам, смањујући ниво мелатонина – хормона који регулише сан. Да бисте побољшали квалитет сна, избјегавајте кориштење технолошких уређаја барем два сата прије спавања. Ако ипак морате провјерити телефон, држите га на удаљености од лица како бисте смањили негативан утицај на ваш сан.
За бољи ниво енергије и осјећај добробити, осигурајте квалитетан сан од 7-8 сати, једите уравнотежене оброке, правите паузе током рада, будите физички активни сваки дан, учите поставити границе, смањите стрес, редовно пијте воду и развијајте позитивне навике које ће унаприједити вашу свакодневну рутину.
Занимљивости
Четири знака ће у наредном периоду блистати од среће: Да ли сте међу њима?
Започните са смањењем ових лоших навика и видјећете побољшање у нивоу енергије и општем осјећају добробити.
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму