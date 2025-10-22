Logo

Фармацеут упозорава на лијек који никада не користи: „Нема доказа да помаже“

22.10.2025

Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Апотека Анум је подјелила своје мисли на ТикТок-у о једном од најчешћих производа које људи купују када имају кашаљ.

Њена изјава изазвала је много реакција на мрежи, посебно међу онима који редовно користе сирупе против кашља.

У видеу је отворено рекла: „Једино на шта не желим да трошим новац су сирупи против кашља који се могу купити без рецепта.“

Она је објаснила да научна истраживања показују да ови сирупи нису значајно ефикаснији од једноставног плацеба.

„Ови лијекови заправо не ублажавају кашаљ значајно боље од оних који не узимају ништа или узимају плацебо“, тврди Анум, додајући да је, наравно, свако слободан да троши свој новац како жели.

Шта користите умjесто сирупа?

Умjесто куповних препарата, Анум се ослања на природне методе које могу помоћи код виусног кашља.

„Пијем пуно течности, одмарам се и пијем топлу воду са лимуном и мало меда. То ми помаже да смирим кашаљ“, открила је.

Такође је нагласила важност љекарских прегледа ако кашаљ траје три недјеље или дуже.

Анумине тврдње поткрепљује студија Рона Еклса, директора Центра за истраживање прехладе на Универзитету у Кардифу. Према његовом прегледу објављеном у Националним институтима за здравље, главна корист од сирупа против кашља најчешће се заснива на плацебо ефекту, а не на неком стварном фармаколошком дејству.

додик миниц

Република Српска

Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

Препоруке Британске националне здравствене службе (NHS) иду у истом смјеру. Према њима, у већини случајева кашаљ не захтјева посјету љекару. Умјесто тога, савјетују одмор, пијење пуно течности и избјегавање контакта са другима ако имате температуру.

За ублажавање симптома препоручују парацетамол или ибупрофен, топли напитак са медом и лимуном (није погодно за дјецу млађу од годину дана), а помињу и биљни препарат пеларгонијум за старије од 12 година.

Али и сами признају: „Постоје ограничени докази о ефикасности сирупа против кашља. Топли лимун са медом може имати исти ефекат.“

Иако су сирупи против кашља први избор за многе људе при првим симптомима болести, све већи број стручњака упозорава да њихова ефикасност није доказана. Умјесто да одмах посегнете за бочицом на полици у апотеци, можда је боље прво покушати са одмором, течностима и топлим напитком са медом и лимуном. Ако кашаљ не нестане, обратите се љекару. Важно је разликовати једноставан вирусни кашаљ од озбиљнијих стања.

(индекс)

lijekovi

Farmaceutska industrija

Коментари (0)
