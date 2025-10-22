'ПарлАТВмент': Опуштање уз шалу и смијех

Извор:
АТВ
22.10.2025
14:01
'ПарлАТВмент' овог четвртка доноси сасвим нову атмосферу – умјесто полтике, релакс и спа.
Умјесто ратова афоризми, шале, комика, и сатира која не сатире.
Има ли у вријеме високог политичког напома мјеста за хумор и духовите опаске, које нису отровне?
Одговори и сјајно дружење са Миладином Берићем и Душком Јокићем стижу сутра!
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
Најновије
Најчитаније
15
47
15
46
15
45
15
43
15
41
Тренутно на програму