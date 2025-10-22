Logo

'ПарлАТВмент': Опуштање уз шалу и смијех

АТВ

22.10.2025

14:01

Фото: atv

'ПарлАТВмент' овог четвртка доноси сасвим нову атмосферу – умјесто полтике, релакс и спа.

Умјесто ратова афоризми, шале, комика, и сатира која не сатире.

Има ли у вријеме високог политичког напома мјеста за хумор и духовите опаске, које нису отровне?

Одговори и сјајно дружење са Миладином Берићем и Душком Јокићем стижу сутра!

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

АТВ

Парлатвмент

Предраг Ћурковић

