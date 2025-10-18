Logo

Бошко Буха: симбола борбе и побједе над фашизмом

'Бошко Буха' је југословенски филм из 1978. године, у режији Бранка Бауера, а према сценарију Бошка Матића и Душана Перковића, те сарадника - Предрагаа Голубовић и Арсена Диклића.

Прича прати најмлађег пионира и партизана Бошка Буху, родом из Вировитице. Детињство његове генерације сурово је прекинуо рат, па су морали пребрзо ући у сурови свијет одраслих. Ипак, у предаху од битака и маршева, поново би се препуштали игри и несташлуцима. То је била борба за опстанак и остатке д‌јетињства, које је нажалост, на крају, било изгубљено.

Овај филм је с разлогом био један од омиљених филмова генерација, које су после великог рата, одрастале у миру, и које су кроз дирљиву причу могле да наслуте све страхоте које су та дјеца преживјела. Бошко Буха постао је један од симбола борбе и побједе над фашизмом и остао је то и до данас.

