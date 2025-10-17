Logo

У микс зони са Јованом: Бањалучки омладинци у Омладинској школи ФК 'Црвена Звезда'

Извор:

АТВ

17.10.2025

13:57

Фото: АТВ

Своје прве фудбалске кораке направили су на бањалучким теренима, а данас јурећи своје снове, газе траву највећег стадиона у Србији.

Јована је отишла пут Београда гд‌је се сусрела са четири млада момка који су, вођени страшћу и љубављу према фудбалу, стигли у овај велики град. 'У микс зони са Јованом' откривају колико је труда, одрицања и храбрости потребно да би се из града на Врбасу стигло до Маракане.

Упознајте генерацију која вјерује да се снови не сањају, већ освајају – корак по корак, гол по гол!

Ауторски серијал Јоване Видовић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.

'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.

