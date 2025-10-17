У микс зони са Јованом: Бањалучки омладинци у Омладинској школи ФК 'Црвена Звезда'

Извор:
АТВ
17.10.2025
13:57
Своје прве фудбалске кораке направили су на бањалучким теренима, а данас јурећи своје снове, газе траву највећег стадиона у Србији.
Јована је отишла пут Београда гдје се сусрела са четири млада момка који су, вођени страшћу и љубављу према фудбалу, стигли у овај велики град. 'У микс зони са Јованом' откривају колико је труда, одрицања и храбрости потребно да би се из града на Врбасу стигло до Маракане.
Упознајте генерацију која вјерује да се снови не сањају, већ освајају – корак по корак, гол по гол!
Ауторски серијал Јоване Видовић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.
'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму