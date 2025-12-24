Минић са руководством Привредне коморе Српске

Извор:
АТВ
24.12.2025
У Бањалуци је у току састанак предсједника Владе Републике Српске Саве Минића са руководством Привредне коморе Српске.
Састанку у просторијама Привредне коморе присуствују министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић, министар трговине и туризма Денис Шулић и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
