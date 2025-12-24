Logo
Минић са руководством Привредне коморе Српске

АТВ

24.12.2025

10:27

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске
Фото: АТВ

У Бањалуци је у току састанак предсједника Владе Републике Српске Саве Минића са руководством Привредне коморе Српске.

Састанку у просторијама Привредне коморе присуствују министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић, министар трговине и туризма Денис Шулић и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.

Саво Минић

privredna komora RS

Коментари (0)
