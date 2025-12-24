НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Извор:
СРНА
24.12.2025
07:06
Коментари:0
Сједница Народне скупштине Републике Српске, наставља се данас расправом о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу, који је грађанска иницијатива.
Посланици су касно синоћ разматрали Нацрт Закона о туризму.
Размотрен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.
