Logo
Large banner

У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори

Извор:

СРНА

24.12.2025

07:05

Коментари:

0
У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори
Фото: АТВ

У Бањалуци ће бити одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају "Трговска гора".

У оквиру стручног скупа под називом "Боље бити активан данас него радиоактиван сутра. Сачувајмо нашу културну баштину!"биће организована и изложба слика инспирисаних долином ријеке Уне.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји

Организатори су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство просвјете и културе, у сарадњи са "Музејом Републике Српске" и Културно-образовним центром Нови Град.

Подијели:

Таг:

Trgovska gora

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји

Друштво

Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји

5 ч

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Свијет

Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

13 ч

1
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Тенис

Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

13 ч

0
Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом

Кошарка

Светислав Пешић постао најстарији тренер у историји Евролиге

13 ч

0

Више из рубрике

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Нацрт буџета Бањалуке за 2026. показује јасне резове

16 ч

0
Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

Бања Лука

Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

16 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Бања Лука

Бањалука се гуши у смогу - рјешења још нема

17 ч

0
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

1 д

11
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner