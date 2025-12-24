У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори

Извор:
У Бањалуци ће бити одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају "Трговска гора".
У оквиру стручног скупа под називом "Боље бити активан данас него радиоактиван сутра. Сачувајмо нашу културну баштину!"биће организована и изложба слика инспирисаних долином ријеке Уне.
Организатори су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство просвјете и културе, у сарадњи са "Музејом Републике Српске" и Културно-образовним центром Нови Град.
