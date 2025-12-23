Нацрт буџета Бањалуке за 2026. показује јасне резове

Аутор:Весна Азић
23.12.2025
19:43
Нацрт буџета Бањалуке за 2026. годину тежак је 265 милиона марака. Укупан износ - сличан прошлогодишњем, али расподјела новца показује јасне резове. На удару су субвенције, грантови и социјалнa давања.
Укупне субвенције смањују се са 17,4 на 9,9 милиона марака. Грантови са 16,7 на 14 милиона макрака. Ако нацрт остане неизмијењен, без икакве подршке остаје и јавна кухиња ''Мозаик пријатељства“, која је прошле године добила више од 100 хиљада марака. На жалост, нису једини. Без средстава би могли остати и бројни спортски и културни колективи – међу њима и клубови Борац, KKИ Врбас, Ватерполо клуб Бањалука, те више омладинских и аматерских удружења. Да у нацрту нема повећања издатака за спорт и културу, поврђују и из СНСД- а. Кажу и да град не поштује буџет који је усвојила Скупштина града.
''Оно што смо имали ситуаицју у претходном периоду за 2025. јесте да смо такође слушали глас грађана и да смо уложили одређене амандмане. Жељели смо да превоз буде бесплатан на подручју града Бањалуке, да изједначимо субвенције за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће и тих ставки нема у Нацрту, као и ставки везано за спорт и културу. Оно што је проблематично јесте то што град не испуњава своје обавезе. Значи, не поштују буџет који је усвојила Скупштина града. И оно што смо причали и што причамо, и свакодневно понављамо јесте да позивамо градоначелника да сједемо и да се на неки начин договоримо и да тај буџет буде у интересу свих грађана.Јер, начин да ми уложимо амандман, да то гра днеће испоштовати, онда то остаје празно слово на папиру’’, казао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД- а у Скупштини града Бањалука.
Мање новца планирано је и за дјецу и породице. Програм ''0 дјеце на листи чекања за вртић“ смањује се за готово 2,5 милиона марака. Умањене су и субвенције за јавни превоз за више од 60 одсто. Тражена средства неће добити ни Центар за предшколско васпитање и образовање. Резови погађају и најосјетљивије категорије. У буџету нема повећања средстава ни за персоналну асистенцију особама са инвалидитетом.
''За мене је спорно то што нема повећања за персоналну асистенцију, на тој ставци нема износа. А особе са инвалидитетом без персоналне асистенције једноставно не могу да живе, то је број један. Спорно је то што иако је градоначелник повећао плате васпитачима у Центру за предшколско васпитање, тога нема у Нацрту бужета, тако да сматрамо да и то треба да се поправи. Сутра су заказане консултације, везане су за буџет,па између осталог вид јећемо да ли је спреман да се договоримо. Ако буде спреман можда не буде толико амандмана, ако не буде спреман, биће вјероватно пуно амандмана као и прошле године’’, казала је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
''Оно што нама највише у Социјалистичкој партији смета је позиција Центра за предшколско васпитање и образовање, ту градоначелник није предвидио у Нацрту довољно средстава за повећање, чак ни оно које је он 12,5% и 15%. Чак се нисмо нашли ни у тачном проценту и то је оно што нама највише смета. И ако то градоначелник то не исправи у смислу Приједлогу буџета буде доољно средстава, то је оно коалиционе амандмане дјеловати’’, рекао је Петар Јокановић, одборник Социјалистичке партије у Скупштини града Бањалука.
Из ПДП- а увјеравају, нема потребе за бригу. У току је јавни увид, још није касно да дође до промјена.
''У току је јавни увид и увијек у том периоду између Нацрта и коначног Приједлога дође до измјена. То је период кад ами добијамо додатне информације са терена мјесних заједница, примјербде. И када одборниче групе имају могућност амандмандски ђелују. Тако да ја вјерујем да ће доћи до извијесних промјена.’’, рекао је Драган Милановић, одборник ПДП- а у Скупштини града Бањалука.
Поједине ставке биљеже раст. Вјерским заједницама планирано је 350.000 марака грантова, милион марака субвенција за грађевинске дозволе, те додатна средства кроз друге буџетске линије. Бањалука би могла посрнути и у нова кредитна задужења – 5,3 милиона марака за мост у Доцу, 10 милиона за водовод Туњице и 4 милиона КМ за мост у Чесми. Хоће ли средства бити утрошена према плану или поново доћи до корекција, зависиће од епилога јавне расправе и евентуалних амандмана.
