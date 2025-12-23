Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

23.12.2025
12:26
Коментари:4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и директор "Путева Српске" Мирослав Јанковић озваничили су данас почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у бањалучком насељу Борик, који би требало да убрза и повећа безбједност у саобраћају у том дијелу града.
Званичном почетку изградње кружног тока присуствовао је и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, представници Града, као и бројни Бањалучани.
Министарство саобраћаја и веза претходно је предузело неопходне активности и отклонило техничке и административне препреке које су успоравале реализацију пројекта изградње овог кружног тока, који ће оквирно коштати 2,48 милиона КМ.
Пројекат, чију изградњу ће финансирати "Путеви Републике Српске", био је у застоју због усаглашавања одређених техничких рјешења.
