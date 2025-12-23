Logo
Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

АТВ

23.12.2025

10:42

Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

Због рехабилитације саобраћајнице у Улици Петра Великог у бањалучком насељу Чесма до краја децембра, у времену од осам до 17 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја за сва возила у Улици Петра Великог, на дијелу од броја 64 Ц до броја 102 Е.

"Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће у временском периоду од осам до 16 часова до 31. децембра ове године бити привремено обустављен саобраћај за сва возила у Улици Јасимира Малчића, због реконструкције ове и Улице Анке Дракулић", навели су из Градске управе.

Бањалука

саобраћај

česma

