Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

Извор:
АТВ
23.12.2025
10:42
Коментари:0
Због рехабилитације саобраћајнице у Улици Петра Великог у бањалучком насељу Чесма до краја децембра, у времену од осам до 17 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја за сва возила у Улици Петра Великог, на дијелу од броја 64 Ц до броја 102 Е.
"Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће у временском периоду од осам до 16 часова до 31. децембра ове године бити привремено обустављен саобраћај за сва возила у Улици Јасимира Малчића, због реконструкције ове и Улице Анке Дракулић", навели су из Градске управе.
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму