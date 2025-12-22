Аутор:Весна Азић
22.12.2025
19:54
Коментари:0
Загађен ваздух и даље је један од горућих проблема у Бањалуци. Стручњаци упозоравају да је ваздух који грађани удишу, три пута загађенији од дозвољене вриједности и може довести до бројних опасних обољења. Једна од најугроженији категорија су дјеца.
Градоначелник је помпезно најавио мјере. Реалност или популизам? Колико коштају обећања Драшка Станивуковића уколико се реализује сет мјера за побољшање квалитета ваздуха? И колико ћемо се давити у Бањалуци прије него што град, који је директно надлежан за здравље становништва, повуче иједан конкретан потез.
Бањалука ових дана не личи на град. Личи на разгледницу без боја. Улице су празне, ваздух тежак, а магла се спустила ниско, толико ниско да се више не види гдје престаје проблем, а гдје почиње обећање.
Загађење није дошло јуче. Али су мјере – поново дошле у посљедњем тренутку. У магли је градоначелник најавио велике потезе: електрични аутобуси, филтери на димњацима, пооштравање техничких прегледа свих моторних возила, дрвеће, Нова година без ватромета. Све звучи као спас.
Док се не постави једно једноставно питање – колико то кошта, ко ће то платити и кад ће то бити?
Водећи се доступним тржишним цијенама система за филтрирање и не рачунајући цијене по филтеру који се мијења свака три мјесеца, грађане би филтрирање ваздуха једнократно могло да кошта између 4.800 и 9.400 марака. Простом рачуницом, узимајући просијек цијена доступних на интернету, грађанима Бањалуке требаће 315 хиљада марака да реализују једну од идеја градоначелника.
Полако, јер градоначелник каже да ово неће постати обавеза у року од годину дана, а могло би бити и неких субвенција. Рачуна и на Владу, на институције. Разговарао је већ с Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију. Мјере су проводиве у једном дијелу, али је питање колико су ефикасне, став је ресорног министарства. На подручју града Бањалуке налази се око 45 хиљада домаћинстава. Питање није да ли филтер треба.
Питање је ко га плаћа, ко га уграђује и ко провјерава да ли уопште ради?
"Животни вијек трајања тих филтера је око 3 мјесеца, што значи да би сада требао неко да их постави, па онда након 3 мјесеца скине И поново постави. Ја искрено не знам какви су то све филтери И шта градоначелник под тим подразумијева. Моје питање за градоначелника је било уколико се успостави да то нису обични филтери, већ ти филтери када постану отпад. Они могу бити или посебни или опасни отпад. У тој варијанти ми правимо још већи проблем него што га имамо. Шта ћемо ми са тим филтерима након 3 мјесеца?", каже Душко Соломун, помоћник министра за заштиту животне средине у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Неће ни електрични аутобуси брзо - они би могли бити дио обавеза из новог десетогодишњег уговора с превозницима. Али, ту су цијене, благо речено, нешто веће.
Половни аутобуси могли би да се набаве за 400 хиљада марака по комаду. Уколико би се набављали нови аутобуси, Бањалуку би за 20 линија то могло да кошта између 15 и 45 милиона марака, у зависности од броја аутобуса по линији.
Градоначелник и за то има идеју - прича с Европом, каже. Нада се донацијама. Да би се електрични аутобус возио, мора се негдје и пунити. Пуњачи, каблови, нова мрежа – још неколико милиона марака, на које градоначелник, по свему судећи није рачунао, бар не у најави. Из Фонда за заштиту животне средине Републике Српске кажу да их градоначелник још није контактирао.
"Што се тиче струке је јако битно. Можда да направимо неки радни тим на нивоу Републике Српске са еминентним стручњацима. Јер, ми то нећемо моћи да финансирамо без те подршке", каже Зоран Лукач, шеф сектора за управљање пројектима и енергетску ефикасност у Фонду за заштиту животне средине Републике Српске
Трошкова за сет мјера које градоначелник предлаже за побољшање квалитета ваздуха има још. Појачане инспекције загађивача, зелене баријере, дрвореди, пооштрена контрола моторних возила, даљинско гријање...
Све то захтијева и законске измјене и додатне логистичке и људске ресурсе, и новац. Градоначелник има план како то да ријеши - у сљедећих 10 година.
"И буџетираћемо средства. Цијела једна ставка и рубрика у буџету зваће се „Здрава Бањалука и Република Српска“ кроз овај сет за ваздух и животну средину плус ово здрава нација, мозак, дух, психа и остало и то да субвенционишемо и плаћамо и, ако треба пар милиона сваке године, пар милиона ће бити. Али кроз десет година, то ће бити и 50 милиона и то ће бити прави ефекат", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Градоначелник је већ предложио буџет за 2026. годину. Можда се негдје сакрила, али у њему нема слова о "здравој Бањалуци", а нема ни бројева, ни милиона за побољшање квалитета ваздуха. Градоначелник је за четвртак најавио хитну посебну тематску седницу Скупштине града Бањалука на којој ће бити ријечи о смањењу загађености и буџету за наредну годину. Загађење се свакако не рјешава преко ноћи. Грађани ће у међувремену да дишу на шкрге и слушају обећања за 3, 5, 10 година. Јер, магла ће се, као и сваке зиме, сама подићи. Питање је само да ли ће до сљедеће зиме остати исти ваздух, или исти људи са истим причама.
Друштво
12 ч0
БиХ
1 д0
Градови и општине
1 д1
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
49
21
44
21
27
21
27
21
18
Тренутно на програму