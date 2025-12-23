Logo
Large banner

Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

Извор:

АТВ

23.12.2025

19:36

Коментари:

0
Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности
Фото: АТВ

Kружни ток код ''Ауди центра“ у Борику биће завршен за шест мјесеци. Платиће га Путеви Републике Српске - 2,5 милиона марака. Требало би да повећа безбједност и смањи гужве.

"Ради се о кружној раскрсници гдје имамо два унутрашња ротора, појединачне ширине 5.5 метара, односно укупне ширине 11 метара, што ће давати комодитет, сигурност и брзину протока саобраћаја'', рекао је в.д. директора "Путеви Републике Српске", Мирослав Јанковић.

Остало је још да се осмисли рјешење за пјешаке, а да се избјегне успоравање саобраћаја у случају пјешачких прелаза на самој раскрсници. Размишља се или о пасарели, или о подвожњаку.

"Након завршетка радова урадиће се једна озбиљна студија да се сагледа могућност да раскрсница прими сав број пјешака који би прелазили безбједно или да се раде нека нова пројектна рјешења, у смислу да се ради нека пасарела, подвожњак или шта студија каже'', каже Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.

Кружна раскрсница код Ауди центра

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Изградњу кружног тока преузели су Влада и предузеће Путеви Републике Српске, а након што је Град Бањалука раније одустао од намјере да заврши пројекат. Иако је Влада ускочила да спаси пројекат, премијер је био расположенији за причу о сарадњи, а не о кривици.

"Не желимо да грађанима причамо ко је за шта крив и зашто се неко са неким нешто договорио, једноставно морамо ићи напријед и морамо радити'', рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

Представници бањалучке градске управе кривца за неуспјех да доврше посао виде у политичким приликама, шта год то значило. Успјели су да стигну на догађај - да похвале Владу.

"Реконструкција ове раскрснице битна је за све грађане Републике Српске, не само за Бањалуку. Многе пројекте смо иницирали, започели, наравно да је Влада учествовала са средствима, то је тако и похвално, тако и треба'', казала је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.

Саво Минић

Бања Лука

Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци

Путеви Републике Српске и Град Бањалука потписали су Споразум о изградњи кружне раскрснице код "Ауди центра" крајем априла прошле године. Ништа значајно на локацији није се десило од тада. Наставку пројекта претходило је препуцавање на друштвеним мрежама. Градоначелник Бањалуке прозвао је министра саобраћаја за прождирање буџета - министар је одговорио да су вођење града и пројекти превелики залогај за средњошколца на челу града.

Подијели:

Тагови:

Кружни ток

Borik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајни колапси у Требињу рјешавају се кружним токовима

Градови и општине

Саобраћајни колапси у Требињу рјешавају се кружним токовима

1 мј

0
Почела градња кружног тока у Челинцу

Градови и општине

Почела градња кружног тока у Челинцу

2 мј

0
Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Бања Лука

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

2 мј

3
Кружни ток на дну океана – гдје то има!?

Занимљивости

Кружни ток на дну океана – гдје то има!?

3 мј

0

Више из рубрике

Загађен ваздух у Бањалуци

Бања Лука

Бањалука се гуши у смогу - рјешења још нема

1 ч

0
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

8 ч

10
Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

Бања Лука

Обуставља се саобраћај у бањалучком насељу до краја мјесеца

10 ч

0
Горјела кућа у Бањалуци

Бања Лука

Горјела кућа у Бањалуци

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

20

43

Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner