Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

Извор:
АТВ
23.12.2025
19:36
Коментари:0
Kружни ток код ''Ауди центра“ у Борику биће завршен за шест мјесеци. Платиће га Путеви Републике Српске - 2,5 милиона марака. Требало би да повећа безбједност и смањи гужве.
"Ради се о кружној раскрсници гдје имамо два унутрашња ротора, појединачне ширине 5.5 метара, односно укупне ширине 11 метара, што ће давати комодитет, сигурност и брзину протока саобраћаја'', рекао је в.д. директора "Путеви Републике Српске", Мирослав Јанковић.
Остало је још да се осмисли рјешење за пјешаке, а да се избјегне успоравање саобраћаја у случају пјешачких прелаза на самој раскрсници. Размишља се или о пасарели, или о подвожњаку.
"Након завршетка радова урадиће се једна озбиљна студија да се сагледа могућност да раскрсница прими сав број пјешака који би прелазили безбједно или да се раде нека нова пројектна рјешења, у смислу да се ради нека пасарела, подвожњак или шта студија каже'', каже Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
Бања Лука
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"
Изградњу кружног тока преузели су Влада и предузеће Путеви Републике Српске, а након што је Град Бањалука раније одустао од намјере да заврши пројекат. Иако је Влада ускочила да спаси пројекат, премијер је био расположенији за причу о сарадњи, а не о кривици.
"Не желимо да грађанима причамо ко је за шта крив и зашто се неко са неким нешто договорио, једноставно морамо ићи напријед и морамо радити'', рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Представници бањалучке градске управе кривца за неуспјех да доврше посао виде у политичким приликама, шта год то значило. Успјели су да стигну на догађај - да похвале Владу.
"Реконструкција ове раскрснице битна је за све грађане Републике Српске, не само за Бањалуку. Многе пројекте смо иницирали, започели, наравно да је Влада учествовала са средствима, то је тако и похвално, тако и треба'', казала је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Бања Лука
Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци
Путеви Републике Српске и Град Бањалука потписали су Споразум о изградњи кружне раскрснице код "Ауди центра" крајем априла прошле године. Ништа значајно на локацији није се десило од тада. Наставку пројекта претходило је препуцавање на друштвеним мрежама. Градоначелник Бањалуке прозвао је министра саобраћаја за прождирање буџета - министар је одговорио да су вођење града и пројекти превелики залогај за средњошколца на челу града.
Најновије
Најчитаније
21
02
20
47
20
47
20
45
20
43
Тренутно на програму