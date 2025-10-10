Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Извор:
Универзитет у Бањалуци дао је сагласност за изградњу два нова кружна тока – код „Ауди“ сервиса и спортско-рекреативног центра "Аквана“.
Поменуту информацију објавио је на друштвеној мрежи "Икс" премијер Републике Српске Саво Минић.
Ријеч је о важном кораку ка унапређењу саобраћајне инфраструктуре у граду, а очекује се да ће нова рјешења знатно растеретити фреквентне дијелове Бањалуке.
"Од градоначелника Драшка Станивуковића очекујем да радови буду реализовани у договореном року", наведено је у поменутој објави уз подсјећање да је овај пројекат дио ширег плана модернизације градских саобраћајница и смањења саобраћајних гужви.
Подсјећамо, изградња поменутих кружних токова један је у низу договорених пројеката на недавном састанку Минића и Станивуковића.
Добијена је сагласност Универзитета у Бањој Луци за изградњу кружних токова код „Ауди“ сервиса и „Акване“.— Саво Минић (@minic_savo) October 10, 2025
Ово је важан корак ка унапређењу саобраћајне инфраструктуре.
Од @Stanivukovic_D очекујем да радови буду реализовани у договореном року.
