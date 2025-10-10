Logo

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Извор:

АТВ

10.10.2025

21:05

Коментари:

0
Универзитет у Бањалуци дао је сагласност за изградњу два нова кружна тока – код „Ауди“ сервиса и спортско-рекреативног центра "Аквана“.

Поменуту информацију објавио је на друштвеној мрежи "Икс" премијер Републике Српске Саво Минић.

Ријеч је о важном кораку ка унапређењу саобраћајне инфраструктуре у граду, а очекује се да ће нова рјешења знатно растеретити фреквентне дијелове Бањалуке.

novac evri

Економија

Банка објаснила ко све може да рачуна на лакшу отплату кредита

"Од градоначелника Драшка Станивуковића очекујем да радови буду реализовани у договореном року", наведено је у поменутој објави уз подсјећање да је овај пројекат дио ширег плана модернизације градских саобраћајница и смањења саобраћајних гужви.

Подсјећамо, изградња поменутих кружних токова један је у низу договорених пројеката на недавном састанку Минића и Станивуковића.

