Logo

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Извор:

АТВ

09.10.2025

15:24

Коментари:

0
Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Радници запослени у бањалучком Центру за предшколско васпитање и образовање од уторка (14. октобра) ступају у генерални штрајк, потврдила је за "Независне новине" предсједник синдикалне организације овог центра Слађана Мишић.

Како је Мишићева казала, одлука о ступању у штрајк донесена је, али још није познато у којем ће тачно облику он бити организован.

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Хроника

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

"Одлука о штрајку је на снази од 14. октобра, а остаје да видимо хоће ли се до тада нешто промијенити. У овом тренутку немамо информацију како ће штрајк изгледати правимо најбоље могуће распореде како би се штета што мање осјетила, а да ипак буде у складу с нашим захтјевима“, рекла је Мишићева.

Подсјећамо, борба васпитача за повећање плата за 20 одсто траје већ неколико мјесеци. Они су до сада неколико пута организовали штрајкове упозорења, односно једносатне обуставе рада, на којима су најављивали могућност ступања у генерални штрајк.

Banjaluka

Бања Лука

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

Како је за "Независне новине" казала Мирна Савић Бањац, градски менаџер, Град је преговарао са представницима Центра за предшколско васпитање и образовање, као и са представницима синдиката и урадио први корак - понудио повећање мјесечно од 150 КМ сваком раднику, односно 450 КМ до краја године", казала је Савић-Бањац.

"Очекујемо да синдикат размисли и прихвати ово што је сада заиста једино могуће , а након тога, кроз усвајање Буџета за наредну, 2026. годину наставићемо заједно да се боримо за боље боље услове радника", казала је Савић Бањац.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Вртић

Centar za predškolsko vaspitanje

Штрајк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

Свијет

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

3 ч

0
Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

Бања Лука

Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

4 ч

5
Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

Занимљивости

Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Занимљивости

Човјек је живио 171 дан након трансплантације свињске јетре

4 ч

0

Више из рубрике

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

Бања Лука

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

3 ч

0
Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

Бања Лука

Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

4 ч

5
Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

Бања Лука

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

6 ч

2
Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

Бања Лука

Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner