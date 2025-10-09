Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Како је Мишићева казала, одлука о ступању у штрајк донесена је, али још није познато у којем ће тачно облику он бити организован.

"Одлука о штрајку је на снази од 14. октобра, а остаје да видимо хоће ли се до тада нешто промијенити. У овом тренутку немамо информацију како ће штрајк изгледати правимо најбоље могуће распореде како би се штета што мање осјетила, а да ипак буде у складу с нашим захтјевима“, рекла је Мишићева.

Подсјећамо, борба васпитача за повећање плата за 20 одсто траје већ неколико мјесеци. Они су до сада неколико пута организовали штрајкове упозорења, односно једносатне обуставе рада, на којима су најављивали могућност ступања у генерални штрајк.

Како је за "Независне новине" казала Мирна Савић Бањац, градски менаџер, Град је преговарао са представницима Центра за предшколско васпитање и образовање, као и са представницима синдиката и урадио први корак - понудио повећање мјесечно од 150 КМ сваком раднику, односно 450 КМ до краја године", казала је Савић-Бањац.

"Очекујемо да синдикат размисли и прихвати ово што је сада заиста једино могуће , а након тога, кроз усвајање Буџета за наредну, 2026. годину наставићемо заједно да се боримо за боље боље услове радника", казала је Савић Бањац.