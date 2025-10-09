Logo

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

Блиц

09.10.2025

15:19

Насиље над дјецом, вршњачко насиље
Фото: Unsplash

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву, ефикасним радом, расвијетлили су разбојништво над учеником из Краљева (15) и пронашли петнаестогодишњака који се сумњичи да је учинио ово кривично дјело.

Петнаестогодишњак се сумњичи да је 7. октобра, у послијеподневним часовима, у близини краљевачке средње школе, од вршњака тражио новац, ударио га у главу и из новчаника му узео 2.200 динара.

Због постојања сумње да је извршио разбојништво, против петнаестогодишњака ће бити поднијета кривична пријава у редовном поступку Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.

Подсјетимо, ученик средње школе "14. октобар" у Краљеву, В.В. претучен је и опљачкан прије два дана на путу до школе.

Према првим информацијама, тинејџер, ученик првог разреда Средње школе машинско-техничких стручних смерова "14. октобар" у Краљеву нападнут је јуче у близини школе.

vladimir putin-05092025

Свијет

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

"Њега су, како се сумња, пресреле двије непознате особе и том приликом му отели телефон и новчаник, а затим га више пута ударили у главу. Тинејџер је након тога наставио пут до школе где је обавијестио професоре и директора о ономе што се догодило", рекао је извор упознат са случајем.

Директор школе је навео да је тинејџер у вријеме трећег часа био одсутан јер је ишао код зубара, те да се инцидент догодио при повратку у школу.

"Дечак је био уплашен, али је тврдио да је добро. Одмах је обавијештена полиција која интензивно ради на расвјетљавању случаја. Ангажовани су педагог и психолог како би разговарали са Вукашином и како би Вукашин превазишао ову стресну ситуацију", рекао је директор, пише Блиц.

