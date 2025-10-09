Logo

Младић (22) пронашао ваздушну пушку, испала му из руку и опалила

Извор:

Индекс

09.10.2025

13:23

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Младић (22) из ​​Бродско-посавске жупаније лакше је повријеђен након што је ваздушна пушка коју је пронашао случајно опалила.

Полиција је против њега поднела пријаве због кршења Закона о набавци и држању оружја од стране грађана, саопштила је Полицијска управа Брод-посавска.

Инцидент се догодио 8. септембра око 10:30 часова, када је двадесетдвогодишњак чистио помоћну просторију своје породичне куће. У том тренутку, пронашао је ваздушну пушку која му је испала из руку. Када је пала, пушка је опалила, повриједивши младића.

evropski parlament tanjugap

Свијет

Урсула "има повјерење" ЕП

Полицијски службеници су јуче завршили криминалистичку истрагу и утврдили све околности инцидента. Оружје је заплењено, а против двадесетдвогодишњака ће бити поднета оптужница Општинском суду у Славонском Броду због прекршаја.

(индекс)

mladić

puška

Хрватска

