Младић (22) пронашао ваздушну пушку, испала му из руку и опалила

09.10.2025
13:23
Младић (22) из Бродско-посавске жупаније лакше је повријеђен након што је ваздушна пушка коју је пронашао случајно опалила.
Полиција је против њега поднела пријаве због кршења Закона о набавци и држању оружја од стране грађана, саопштила је Полицијска управа Брод-посавска.
Инцидент се догодио 8. септембра око 10:30 часова, када је двадесетдвогодишњак чистио помоћну просторију своје породичне куће. У том тренутку, пронашао је ваздушну пушку која му је испала из руку. Када је пала, пушка је опалила, повриједивши младића.
Полицијски службеници су јуче завршили криминалистичку истрагу и утврдили све околности инцидента. Оружје је заплењено, а против двадесетдвогодишњака ће бити поднета оптужница Општинском суду у Славонском Броду због прекршаја.
(индекс)
