Брату прислонио пиштољ на главу и пријетио да ће га убити

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Бојану Нинковићу из Источне Илиџе због сумње да је напао свог брата Г.Н. коме је прислонио пиштољ на главу и пријетио да ће га убити!
Нинковићу су на терет стављена кривична дјела насиље у породици, те недозвољено посједовање оружја.
”Он се сумњичи да је 7. октобра у Источној Илиџи примјеном насиља, пријетњама, те дрски и безобзирним понашањем угрозио спојкојство и душевно здравље свог брата Г.Н. То је учинио тако што је испред породичне куће, у присуство своје малољетне дјеце, након вербалне расправе напао свог брата и ударио га отвореном песницом. Потом је из торбице извадио пиштољ, репетирао га и прислонио брату у предјелу чеоног дијела главе, те му запријетио да ће га лишити живот”, саопштило је ОЈТ Источно Сарајево.
Осумњичен је и да је неовлаштено држао гасни пиштољ ”CL 9mm PAK” са оквиром, којим је пријетио брату, и ваздушну пушку са оптичким нишаном који су му пронађени и одузети приликом претреса стана.
”Притвор је предложен због опасности да ће боравком на слободи осумњичени утицати на свједоке, те уништити, сакрити или измијенити доказе важне за кривични поступак. Такође и због бојазни да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело”, наводе у ОЈТ Источно Сарајево.
О притвору ће одлучивати Основни суд у Сокоцу. Уколико се докаже кривица осумњичењеном Бојану Нинковићу пријети казна од двије до десет година затвора.
Нинковић је и раније долазио у сукоб са законом и већ је издржао затворску казну због убиства које је починио као малољетник. Осуђен је и због обрачуна испред ноћног клуба ”Бакус” у новембру 2014. године, када је у тучи ножем избо двије особе.
