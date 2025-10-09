Син и полицајац, рањени у пуцњави у Горњем Вакуфу, ван животне опасности

Извор:
Кликс
09.10.2025
07:02
Двије особе су рањене у уторак навече у Горњем Вакуфу-Ускопљу, а међу њима је и полицијски службеник док је осумњичени покушао самоубиство.
Како је навео МУП СБК, у мјесту Трновача у породичној кући из ватреног оружја је упуцан И.Р. рођен 1984. године, од стране свог оца А.Р. рођеног 1956. године, којом приликом је И.Р. задобио тјелесне повреде.
Одмах по запримању пријаве, на мјесто догађаја упућени су службеници полиције, према којима је приликом доласка до куће употријебљено ватрено оружје, усљед чега је један полицијски службеник задобио тјелесне повреде, пише Klix.
Уласком у породичну кућу, службеници полиције затекли су И.Р. и А.Р. са тјелесним повредама, за које се сумња да су настале употребом ватреног оружја.
Код повријеђеног А.Р. пронађен је пиштољ.
Исти су одмах превезени у здравствене установе, као и повријеђени полицијски службеник ради указивања љекарске помоћи.
Како је потврђено за Федералну телевизију, син и полицајац су тренутно ван животне опасности, док је мушкарац који је пуцао и покушао себи одузети живот још у критичном стању, те је пребачен на КЦУС.
(Кликс)
