Црни биланс на путевима: Саобраћајне несреће односе животе у Српској

08.10.2025

19:14

Све чешће саобраћајне несреће на путевима Српске односе животе и остављају тешке посљедице за учеснике у саобраћају.

Број саобраћајних несрећа у Републици Српској наставља да расте. Подаци показују да је за седам мјесеци на путевима Републике Српске тешко повријеђено 350 људи. Најчешћи узроци су неприлагођена брзина, алкохол и непажња возача. Полиција апелује на опрез, али статистике показују да се број несавјесних учесника у саобраћају и даље не смањује. Из Агенције за безбједност саобраћаја упозоравају на црне тачке.

"Када су у питању магистрална и регионална путна мрежа, најугроженије дионице које су приказане кроз тај извјештај јесу мрежа Бијељина-Главичице, Клашнице-Шарговац и Горња Вијака-Дервента. У сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством саобраћаја и веза урадити једну детаљну анализу стања безбједности саобраћаја гдје ћемо евидентирати, односно гдје ћемо анализирати све податке које имамо из саобраћајних незгода како би извукли одређене закључке и препоруке,“ истиче из Агенције за безбједност саобраћаја Милан Илић.

У покушају да се заустави црни биланс на путевима, надлежни појачавају контроле и најављују нове мјере.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске кренуло је у набавку 110 радара. Ресорни министар каже да је то само једна репресивна мјера која треба да спријечи саобраћајне незгоде.

„Ми ћемо урадити све што можемо да урадимо. Радари су само једна од тих ствари, вјероватно ћемо ићи на повећање броја саобраћајне полиције. Бојим се да овдје много фактора утичу, од саме обуке возача, саобраћајне културе, употребе опојних дрога, алкохола у саобраћају и ово постаје један друштвени проблем“, изјавио је министар Унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Казне, апели и контроле очигледно нису довољне. Поштовање саобраћајних прописа, смањена брзина и опрез за воланом-једини је начин да се спаси људски живот и спријече трагедије које све чешће потресају јавност.

