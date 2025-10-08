Logo

Симићу и синовима предложен притвор због напада на полицајце

Аутор:

Огњен Матавуљ

08.10.2025

14:35

Коментари:

0
Симићу и синовима предложен притвор због напада на полицајце
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора сада већ бившем савјетнику директора Полиције Републике Српске Драгану Симићу (58) и његовим синовима Марку (31) и Милошу (28) Симићу, осумњиченима за напад на полицајце у Бањалуци.

Њима је на терет стављено да су починили кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

”У Улици Николе Пашића око 14.30 часова полицијски службеници ПУ Бања Лука зауставили су возило другоосумњиченог ради вршења теста на присуство опојних дрога. На лице мјеста дошли су првоосумњичени и трећеосумњичени у намјери да онемогуће полицијске службенике у вршењу службене радње те физички напали полицијске службенике С.К. и Ј.Г. и том приликом задали им тјелесне повреде у предјелу главе и тијела”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Додају да је притвор предложен због постојања околности које које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, као и што би пуштање на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда - узнемирењу јавности.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Подсјетимо, Драган Симић је био у поступку пензионисања и дан након хапшења му је уручено коначно рјешење о пензији.

napad na policajce

Предложен притвор

ОЈТ Бањалука

