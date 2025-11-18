Logo
Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

18.11.2025

10:39

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?
Фото: Facebook

Припадници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона званично су поднијели извјештај против Аниса Калајџића који се сумњичи за убиство Алдине Јахић, а које се десило у недјељу навече у Мостару.

Како су навели у извјештају, овај трагични догађај окарактерисан је као тешко убиство жене. Осим тога, Калајџићу се ставља на терет и неовлаштена набавка и посједовање оружја.

Алдина Јахић

Хроника

Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

''Дана 17. новембра полицијски службеници Сектора крим полиције МУП ХНК, Одјељења за општи криминал, поднијели су Извјештај кантоналном Тужилаштву Мостар против К.А. (33) из Мостара, због почињеног кривичног дјела тешко убиство женске особе и неовлаштена набавка, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје Закона о оружју и муницији ХНК, на штету А.Ј. (32) из Калесије'', навели су.

У току дана се очекује и да ће Тужилаштво ХНК званично затражити одређивање притвора Калајџићу који је синоћ предат у њихову надлежност.

Анис Калајџић

Хроника

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

Подсјећамо, ово је прво убиство жене након што је усвојен Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона ФБиХ, који овај случај третира као тешко убиство женске особе.

За овакав чин, предложена је казна затвора од најмање десет година, с могућношћу изрицања дуготрајног затвора. Казна се додатно пооштрава у случајевима када је жртва претходно била злостављана, зависна од починиоца, или ако је убиство почињено у контексту сексуалног насиља и родне дискриминације, преноси Аваз.

Алдина Јахић

Мостар

ubistvo

Анис Калајџић

