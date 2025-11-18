Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

Од возача из Приједора одузето је возило након што је утврђено да нема возачку, а има скоро 40.000 КМ неплаћених казни.

"Полицијски службеници Полицијске станице Оштра Лука су 17.11.2025. године од возача Д.В. из Приједора привремено одузели путничко моторно возило марке „Kia“, након што је контролом утврђено да управља прије стицања права на управљање и да возило на којем се налазе неприпадајуће регистарске ознаке није регистровано.

Утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 39.800,00 КМ", наводе из ПУ Приједор.

Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против Д.В. надлежном суду слиједи достављање захтјева за покретање прекршајног поступка.