Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми

Извор:

Аваз

18.11.2025

07:23

Коментари:

0
Фото: GSS Žepče

Током радова у шуми изнад мјеста Желећа дошло је до трагедије у којој је смртно страдао радник С.З., рођен 2001. године у Брчком.

Након пријема позива Хитне медицинске помоћи и Полицијске управе Жепче, на терен је одмах упућено 13 спасилаца Горске службе спашавања (ГСС) Жепче. Спасиоци су прво осигурали локацију, а потом започели припреме за захтјеван транспорт тијела до приступачног подручја.

Најновија вијест

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

По завршетку полицијског увиђаја, транспорт тијела је започео у 19:27 сати кроз стрм и технички захтјеван шумски терен. Захваљујући доброј координацији и стручно изведеним процедурама, тијело настрадалог предано је надлежном погребном предузећу у 20:30 сати.

Акција је завршена у 21:00 сат, повратком свих спасилаца у базу. Још једном је потврђена висока разина сурадње између ГСС-а, Полицијске управе Жепче и Хитне медицинске помоћи Жепче.

